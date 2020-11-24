聯電是船長認為二十年一遇的景氣黃金時刻，你手中持股還在嗎?

基本面分析請參閱 9/27 的文章，今天（周一、23日）我們繼續來看關鍵價......

14.43 => 27元為第一波漲幅。

20.8 => 34元為第二波漲幅。碰巧最高點跟我們當時的預估的1X漲幅完全一致。

拉回整理過程中，我們當時說只要不破跳空缺口29.6元，就屬於強勢整理，結果只有在11/2 收在29.65元，剛剛好守住支撐。

經過強勢整理後，今天跳空創新高並收漲停，接下來該怎麼看呢?

#創新高就是用新的一波漲幅來估計，約當42元左右，停損點可上移到今天跳空缺口處，停損不破就續抱著等。

#今天漲停的原因是高盛調高預估，20/21/22三年的預估EPS分別上調到1.8/2.1/3.1元，目標價上調到54.5元，為目前巿場中最高。

#今天一早就跳空開出，今天量能跟昨天接近，並沒有因為漲停板或創新高而爆大量，表示想賣的人不太多，因籌碼在過去一段時間裡，已逐漸流到中長線投資人的手裡。

#今天雖強，但隱約透露明天的賣壓，原因是買超券商前5大之中，居然有3家是隔日沖的券商，因此明天要消化2.3萬張的隔日沖賣壓，若依然能輕鬆化解，表示籌碼安定度再度提升。

#對有持股的人應要波段操作，沒到1X漲幅或轉弱之前抱著就好，停損點可上移到今天的跳空缺口，短期的操作若太頻繁，很容易被洗掉。

（圖／PressPlay提供）

小強(強茂)今天不負期待，拉出一根漲停創新高，但車電股操作原則是買跌不買漲，站上新高後或有機會再震盪，有持股的人不用動作，想加碼的人要等回一下，以免被8到。盤堅的個股只要不破停損，就沒有改變趨勢方向。

小強(強茂)今天不負期待，拉出一根漲停創新高（圖／PressPlay提供）

欣興電今天被野村證券調高目標價到95元。

站上頸線後形成破線翻，意義是火災利空已漸反應，賣方籌碼消化，未來就有機會挑戰前高。ABF是白馬股，人人都知道他好，所以股價會變的比較溫吞，但基本面仍是強勁的。

欣興電今天被野村證券調高目標價到95元。（圖／PressPlay提供）

精材在我們說出現B點後，股價一路向北不回頭，籌碼面目前沒什麼問題，但1X漲幅約204元，若有接近，獲利了結賣壓會逐漸出籠。

（圖／PressPlay提供）

現在是中小型股表現的機會，因為人氣已經被炒起來，灶一燒熱就不會那麼快變涼，只要選的股票是剛B點轉強不久，或是轉強後的短期N回檔整理，都有機會輪動到，但我們挑股時，一定要優先選該族群的龍頭股及股價最活潑的領漲股，盡量不要選冷門的想等他補漲，我們自己認同的個股，巿場不一定會認同，但只有被巿場認同的個股才是主流股，投資只要抓主流股就好了~

(本文僅為討論與心得分享，讀者需獨立思考，審慎評估)

(中時新聞網)