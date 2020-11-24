曾演出港劇《木棘証人》的28歲TVB男星李嘉晉，日前被控捲入前女友裸照風波。一位自稱是C小姐的女模，日前向港媒控訴裸照遭人外洩，導致網路瘋傳，更稱最有可能將她裸照外流的人，就是前男友李嘉晉。

C女模不堪裸照在網路瘋傳，還被造謠「有在賣」，導致形象受損，痛失許多工作機會，崩潰向港媒爆料，除了痛批散布者是人渣外，還直指最有嫌疑的人就是她的前男友、TVB男星李嘉晉。

C女模說她與李嘉晉曾交往半年，因個性不合在去年11月分手，後來想把忘在對方家中還存有她自拍裸照的手機要回，但李嘉晉卻聲稱已將手機丟掉，分手後還不停騷擾她。接著裸照就在今年3月網上瘋傳，甚至還有她與雙胞胎妹妹的合照，造謠她不僅賣淫，有在玩3P，令她精神崩潰，目前也已報警處理。

不過對於C女指控，據東網報導，李嘉晉坦言曾有C女交往，對方的手機也曾忘在他家中，不過因女方因封鎖他，他聯絡不上，最終只好把手機掉了，兩人已快1年沒有聯絡。

但李嘉晉再三強調，他真的沒將C女的裸照PO網與造謠，還大爆其實1年前就有人傳C女裸照給他看，他還勸對方不要散播，也對C女的不實指控，保留法律追究權利。

(中時新聞網)