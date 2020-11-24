天主教會台中教區附設彰化縣私立聖家啟智中心，打造「夢想起飛園」，培育身障者克服恐懼，自行種菜、學會分辨作物和雜草，日前邀請公益夥伴頂新和德文教基金會參與32周年活動，大家共同採收種植成果，烹調、享用得來不易的果實。

聖家啟智中心成立於民國77年，當時彰化地區教育身心障礙者的機構或學校不足，天主教會秉持耶穌基督博愛的精神，提供身心障礙者適齡、適性的多元服務，規劃一畝身心障礙者的園地，收容、教育這一群有著特殊需求的大小天使。他們把菜園取名為「夢想起飛園」，鼓勵身心障礙者自己動手做，教導他們珍惜食物的觀念，並促使他們融入社會、期許他們自立生活。

聖家啟智中心社工陳垣蓉指出，菜園在頂樓，原本僅有簡單的網子，因為太熱，導致服務對象都不願意澆水，在獲得頂新和德文教基金會補助後，裝了防曬網，大家開始喜歡上樓了。陳垣蓉說，某些身心障礙者因為不了解，害怕觸摸土壤，甚至有人會直接把朝天椒拔起來往嘴巴塞，或把種植的蔬菜當雜草拔光，但透過一次次的引導，不僅老師更加懂得每個人的喜好，服務對象也更加願意接觸作物、懂得分辨作物。

頂新和德文教基金會日前參與聖家啟智中心32周年的慶祝活動，一同採收種植的成果，其中重度智能障礙者「阿聖」之前不僅上課容易分心，更害怕再使用曾經受傷的右手；在「夢想起飛園」計畫啟動後，中心人員發現阿聖非常努力地學習園藝知能，樂於用雙手翻土、種植，阿聖臉上顯露出自信的微笑，也非常開心地跟大家分享採收及烹飪的喜悅。

(中時 )