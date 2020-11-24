白永恩基金會油畫第一把交椅阿龍，介紹揭展畫作，排灣勇士以長茅和盾牌守護族人部落。（部東醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

金崙工坊的林月神害羞的說，因為他快要禿頭，所以在自畫像中為心中的自己畫上滿頭金。（部東醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

白永恩基金會的孟綺自畫像，是部東院慶中售出的第一幅畫作，購買人不願透露姓名。（部東醫院提供／蔡旻妤台東傳真）

衛福部台東醫院124周年院慶24日登場，邀請白永恩基金會台東辦公室的身心病友展出畫作。多數作品都讓醫護人員和民眾驚豔大呼「這真的是身心病患畫的嗎？」

經台東專校退休老師黃東明啟蒙的病友許文龍，在揭展儀式上說明自己的作品「戰舞」，由科幻風格的排灣勇士，手持長矛和盾牌守護南迴線的族人、土地，與部東醫院百年守護民眾健康的精神不謀而合；經過他費盡心力說出一段練習已久的完整介紹，現場來賓給予如雷的掌聲。

而重度心智障礙、坐在輪椅上的孟綺，她的自畫像在佈展時期就被訂購，據悉購買者是1位不願透露姓名的年輕女性，看到作品的第一眼大讚「So Sweet！」，她也大方現金付價，將作品帶回家。

此外，部東醫院身心科主任顏銘漢上班前經過藝廊時眼睛一亮，當場買下30號作品「獵人的故事」之外，並照上傳社群媒體，邀請大家一起支持。史前館長王長華除了冒著大雨參加揭展，也買下病友林月神的自畫像。

部東院慶展出20多幅畫作的中央走道，依排灣族母語命名為「ni ima藝廊」，ni為「屬於」、ima為「誰」之意，寓意讓身心病友找到屬於自己的家和創作園地，展期至2021年春節過後，義賣所得將全數交由白永恩基金會照顧身心病友。

(中時 )