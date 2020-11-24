受到疫情、美國大選等不確定因素影響，今年以來加密貨幣市場漲勢強勁，比特幣更是受到美國第三方支付服務商PayPal宣布支援主流加密貨幣後狂飆，今年以來已經大漲超過150%。此外，外媒報導聲稱，PayPal、Square公司旗下行動支付服務「Cash App」採購量已經超過新開採數量，讓目前比特幣更加稀缺。

據《Business Insider》報導，加密貨幣對沖基金Pantera Capital日前發布報告指出，隨著這2大支付巨頭大舉掃貨比特幣，讓比特幣價格突破1.8萬美元關卡，甚至直逼2017年底的2萬美元歷史新高紀錄。

Pantera Capital表示，這波比特幣漲勢直逼2017年，甚至有機會超越，原因是PayPal擁有3億多名活躍用戶，這讓比特幣、以太幣等主流加密貨幣降低交易難度，加上Cash App、Robinhood等交易平台，讓比特幣的便利性大幅提高。

Pantera Capital在報告提到，一旦大型金融機構開始跟進，供應將變得更加稀有。Pantera Capital表示，比特幣交易所itBit的數據顯示，從PayPal自10月21日宣布支援比特幣以來，PayPal購買量占新開採的比特幣約70%，Cash App則是購買約40%，等同這段時間購買量大於新開採量，進而推升比特幣價格漲勢。

(中時新聞網)