工作人員從劃開魚肚，再取出烏魚腱、烏魚卵，平均每尾不到30秒。（張毓翎攝）

「嘩啦嘩啦！」上周日的小雪是冬季第2個節氣，對養殖烏魚來說，從小雪起約7到10天，正值剖烏的最高峰，養殖戶一早將烏魚從池子撈起，放上車抵達加工廠後，一車車上千尾的烏魚傾瀉而下，伴隨嘩啦嘩啦的聲響，宛如瀑布般壯觀。工作人員隨後分工，從劃開魚肚，再取出烏魚腱、烏魚卵，平均每尾不到30秒，俐落身手令人嘖嘖稱奇。

位在嘉義縣布袋鎮的富裕水產公司加工廠，正值剖烏高峰期，每天陸續有一車車裝著剛撈起的烏魚開進廠內，上千尾烏魚從貨車卸下時，有如瀑布宣洩而下，畫面磅礡壯觀，接下來廠內工作人員各盡其責進行剖烏、及買賣等作業，而買家也會在現場等待裝貨。

一車3000至4000尾烏魚，廠內30位工作人員平均1.5小時，就能完成從剖烏、分類再到交貨，每天可剖約2萬尾烏魚。富裕水產公司經理洪令宜表示，烏魚從卵孵化至成熟約2到3年，去年養殖2年的烏魚成長良好，幾乎在去年就收完了，因此今年3年烏較少，以2年烏為主。

不過，洪令宜還提到，今年遇到新冠肺炎疫情，餐廳、外燴產業生意大受影響，買家進貨量也隨之減少，雖然今年烏魚產量減少，但產地價格仍跟去年大豐收時差不多。

嘉義縣政府漁業科長張建成說，近幾年野生烏魚產量大幅減少，改變了台灣烏魚產業發展方向，烏魚養殖產業日趨蓬勃，且養殖烏魚所製成的烏魚子，其風味和口感不輸野生烏魚子，儼然成「烏金」市場的主流。

剖烏季來臨 上千尾烏魚從貨車卸下 如瀑布壯觀

(中時 )