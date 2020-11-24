漢來美食每年舉辦真善美慈善餐會，今年雖因疫情中止連續19年的大型慈善餐會，關懷社會、參與公益卻不曾停歇，11月24日，漢來美食與高雄市互愛關懷協會共同舉辦《回家》公益電影放映活動，以推廣「在宅醫療」的觀念，加強「家醫照護」的重要性，吸引近120人到場觀影。

現場除了電影放映外，也邀請高雄失智照護中心執行長陳乃菁醫師蒞臨，與現場觀眾對談分享，引領大家用「在宅醫療」的視野，共同面對這切身的「生命要事」。

什麼是「在宅醫療」？醫師到家裡看病在日本稱為「在宅醫療」，在台灣有人稱為「居家醫療 」。「居家醫療」在台灣來說仍是一個陌生新穎的詞彙，台灣2018年進入高齡化社會，65歲以上的老人比率超過14％。在年紀漸長下，出門看病總有不方便之處，而「在宅醫療」則是一個優秀的支援辦法。電影《回家》講述的是你我家中都會碰到的難題與掙扎，更呈現日本數十年在宅醫療的經驗累積。生病和死亡，是每個人一定會接觸到的事情，善終，是五福之一，生命如何得以善終，是人生重要課題，更是高齡化社會必須正視的時代議題，希望在生命的盡頭，藉由在宅醫療能讓病患在人生的最後活出自己！

高雄互愛關懷協會理事長歐于菁指出，高雄市目前已經有專職居家醫療的醫師，只要是家中有需要居家醫療的病患，都可以透過附設在長庚、高醫等7所醫療院所的失智照護中心諮詢和媒介。陳乃菁醫師也表示，隨著台灣人口逐漸老化，政府已經開始投入更多醫療資源在失智照護和居家醫療。

為了讓報名觀眾舒適的觀映環境，漢來美食特別準備了美味茶點，協辦單位高雄失智照護中心也贈送報名者由陳乃菁醫師所著《雄溫暖，心照顧》一書，讓大家在溫馨的午茶時光中互相分享，讓更多人了解「在宅醫療」的重要性。

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