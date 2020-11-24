疾病管制署24日表示，今年度公費流感疫苗整體使用率已超過九成，並呼籲請符合公費接種資格的對象可先洽詢合約院所，確認有疫苗後儘速完成接種，以及早獲得流感保護力；也呼籲民眾持續做好個人手部衛生與咳嗽禮節，防範感染流感及其他呼吸道病毒的機會。

疾管署統計，截至11月23日我國公費流感疫苗接種數逾560.6萬劑，使用率達92.9％。其中65歲以上長者接種數約185.3萬，接種率49.8％，接近目標接種率52.5％；學齡前幼兒接種數約52.1萬，接種率45.7％，達目標接種率55.5％八成。

疾管署表示，由於目前65歲以上長者、學齡前幼兒等高危險族群之接種率已達目標接種率8至9成，因此自12月1日起，恢復50至64歲無高風險慢性病成人之公費流感疫苗接種作業。符合公費條件的民眾，接種前可先至各地方政府衛生局網站或疾管署流感防治一網通（https://antiflu.cdc.gov.tw/）查詢，並電洽有提供接種服務的院所，確認有疫苗後再前往接種。

疾管署監測資料顯示，11月15日至11月21日一周內國內類流感門急診就診共39,676人次，較前一周略升1.3％，整體疫情緩升，但低於去年同期72,428人次；近期幼童就診人次高於其他年齡層，近4周上呼吸道及類流感群聚檢出呼吸道融合病毒（RSV）共14起，以幼托機構為多，高於2018至2019年同期。依據疾管署實驗室傳染病自動通報系統呼吸道病毒監測情形，0至6歲呼吸道融合病毒檢出陽性件數較前一周略增，目前仍處高點。

疾管署再次提醒，除接種流感疫苗外，民眾平時也應落實勤洗手與咳嗽禮節等良好衛生習慣；外出時維持室內1.5公尺、室外1公尺以上的社交距離，若無法維持應佩戴口罩；生病不適者盡量在家休息，以降低呼吸道病毒傳播的風險。

(工商 )