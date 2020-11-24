合庫金發展ESG告捷，同步入列五大成份股。合庫金控ESG永續作為備受國內外專業機構肯定，除日前最新榮獲「2020 TCSA台灣企業永續報告金獎」與首度獲英國標準協會（BSI）頒予「永續韌性傑出獎」外，合庫金指出，已同步入列五大國內外相關指數成份股，包括連續獲選納入英國倫敦「富時社會責任新興市場指數」、「FTSE4Good臺灣永續指數」、「臺灣公司治理100指數」、「臺灣高薪100指數」、「臺灣就業99指數」成分股。

而在國際標準認證方面，除合庫銀行連續拿下英國標準協會BSI「ISO 14064-1溫室氣體盤查」、「ISO 50001能源管理系統」、「ISO 14001環境管理系統」3項認證，9月更通過「ISO 45001職業安全衛生管理系統」驗證，積極建立安全、健康、友善的職場環境外，其餘6家子公司也將全部於今年底完成前述三項認證，以呼應國際標準發展趨勢。

另因應氣候變遷與永續發展趨勢，合庫金控10月份受邀參加立法院聯合國永續發展目標策進會成立大會，響應政府促進臺灣社會永續發展，另為配合金管會「公司治理3.0-永續發展藍圖」、「綠色金融2.0」等，同時也深耕ESG為企業經營DNA，積極規劃包括溫室氣體盤查、氣候相關財務揭露 （TCFD）、永續金融及永續會計準則（SASB）等三大面向的「永續精進計畫」，合庫執行的重點包括透過鑑別高氣候敏感產業，分析氣候變遷帶來的風險與機會、財務衝擊並進行量化分析，據以擬定經營策略並完整透明揭露相關資訊，回應利害關係人關注議題。

(工商 )