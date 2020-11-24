合庫金（5880）24日舉行109年第3季線上法人說明會，由金控總經理陳美足主持，揭示前3季經營績效。因受新冠肺炎疫情與各國降息影響，合庫金控109年第3季合併稅後淨利達新臺幣123.86億元，淨值報酬率（ROE）年化為7.20％，資產報酬率（ROA）年化為0.43％，每股盈餘（EPS）0.9元，獲利較去年同期僅微幅減少約6％，主因銀行子公司受利差縮小及為提升資產品質而增加提列呆帳費用，使獲利減少所致。

為提高獲利來源，合庫金積極發展多元獲利引擎，子公司合庫人壽及合庫證券第3季稅後淨利皆創歷史新高，分別成長37％及80％，獲利貢獻占比分別為6.76％及3.98％，獲利比重合計首度超過一成，也展現合庫金集團「多引擎」發展的成效。

值得注意的是，因掌握台商回流投資及境外資金匯回商機，合庫前3季底存款及放款雙雙不受新冠肺炎疫情影響，動能穩健成長，總存款餘額較去年同期成長10.50％，其中，外幣存款成長近25％，總放款餘額則較去年同期成長7.52％，更以中小企業放款成長16％及個人放款成長5％表現突出，第3季聯貸管理銀行更以市占率14.8％奪冠。

合庫金在法說會上也指出，合庫銀行截至第3季淨收益353億元，較去年同期反而成長2.45％，主要因財務投資淨收益成長所致，手續費收入則受惠於聯貸業務量擴增及理財商品銷售量增加，致企金及信託理財手收分別成長36％及32％。

合庫也統計，中央銀行專案融通紓困貸款A、B、C三方案，截至10月底累計承作戶數及金額為26,375戶、339億元，為各行庫之冠，另外財政部的兆元振興方案，截至9月底共協助逾3,900家企業取得融資額度，合計新臺幣745億元，於九大公股銀行中亦名列前茅。

此外，因新冠肺炎疫情影響導致消費型態改變，合庫銀行加速金融數位轉型腳步，化繁為簡於今年8月率先推出「行動投保服務」，將以往繁瑣費時之投保及送件流程，轉化為數位自動化之便捷服務，優化客戶體驗及提升作業效率。

而為因應海外資產移回國內投資趨勢，量身訂作財管服務之需求日益殷切，合庫銀行鎖定服務資產總額達1,500萬元以上之高資產客戶，推出「傳家寶家族理財」專案，與去年底相較，高資產客戶數成長逾37％，並規劃在北、中、南成立金鑽理財旗艦店，目前首間金鑽理財旗艦店業於9月底在新竹科學園區開幕，提供高端資產客群投資及稅務諮詢及專屬理財規劃方案，並進一步結合海外24家分行及金控旗下人壽、投信、票券、證券等子公司等集團資源，進行商品研發，發展「跨資產管理」業務。

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