「杞香清燉鱸鰻湯」選用日月潭的鱸鰻，溫補暖胃。（涵碧樓提供／廖志晃南投傳真）

因為新冠肺炎疫情，國境封鎖，卻興起國內深度探索之旅，位於濁水溪流域中心點的日月潭涵碧樓，以尋味母親之河為靈感，推出「濁水溪宴」，即日起至春節前，邀請大家品嘗在地風土水域，孕育的絕頂美味。

台灣第一長河濁水溪，源自於合歡山長達187公里，流經南投、彰化、雲林、嘉義縣；因此，涵碧樓湖光軒主廚Ian以濁水溪流經縣市物產為創作靈感，讓賓客透過味蕾，遊歷濁水溪的風土民情。

濁水溪宴套餐前菜「湖光迎賓前堂品」，精選南投名間山藥、雲林元長落花生與口湖烏魚子，呈現濁水溪源自山林，流經平原出海的廣袤意象；山藥與花生清蒸，保留食材原始的甜味、細緻清香與綿密口感，金黃透亮的烏魚子象徵冬日煦陽，入口後綻放綿密柔軟口感與香醇的風味。

「杞香清燉鱸鰻湯」選用日月潭鱸鰻，肉質Q勁彈牙，湯頭甘美鮮甜，是一道溫補益身的暖胃湯品；主菜是來自彰化的快樂無毒豬，為了呈現豬隻在濁水溪畔飼養的自然風味，主廚推出「香煎自然豬里肌」，以乾煎鎖住香氣，咀嚼時散發香甜氣息，並以埔里酒廠紹興酒熬製醬汁，蘸佐醬汁鹹香入口，令人著迷。

濁水溪流域也是台灣最知名的穀倉，雲林斗南在地小農發展友善環境的生態農法耕作，堅持不使用化學藥劑，吸引紅冠水雞進駐，高品質的稻米色澤晶瑩剔透，煮熟後香氣四溢口感Q彈，更因此取名「紅冠水雞香米」。主廚Ian藉此創作「五穀玉子嗆高粱」，選用紅冠水雞香米與五穀米加入蛋汁快炒，粒粒分明的彈牙口感，更散發令人心醉的高粱香氣。

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(中時 )