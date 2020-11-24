玉山銀行高雄鳳山分行神鬼理專累計盜領客戶資產1.4億元，金管會今公布，重罰玉山銀行2000萬元高額罰鍰，並命令玉山銀行財富管理事業處資深張副總經理、個人金融事業處個金陳執行長停止職行任務3個月。

另外，台中商業銀行北斗分行楊姓理專也挪用客戶存款、累計達1048萬元，金管會考量情節較輕，同步處以罰鍰400萬元。

面對理專一再盜領客戶資產，金管會主委黃天牧感嘆，「千防萬防、人心難防」，如果沒有以誠信為本，再嚴密的內控措施也難保挪用客戶事件不會發生；金管會無法保證不會再有類似情事發生，但可以保證，如果再發生，會以提高罰鍰、精進高階管理人員問責制度等四大面向進行導正，並依違失行為情節輕重，受到相應的處罰。

金管會重罰玉山銀行，黃天牧親自主持記者會，要提醒金融機構管理階層、從業人員，經營銀行執照有兩張，一張是監理機關核發，另一張是社會大眾賦予；黃天牧呼籲，金融業負責人應以建立誠信經營文化為己任，因為企業文化是風行草偃、上行下效，期許所有從業人員體認、重視信譽的可貴。

官員表示，玉山銀行理專盜領事件是累犯、連續2年都有狀況，除了重罰、高階主管停職3個月外，也因為理專盜領首度要求增加作業風險的相關資本計提；此外，公司治理評鑑時加重扣分或不予列入評鑑。

官員補充，公司治理評鑑是投資人很重要的參考指標，若因為內控重大缺失、重大違規遭到扣分，導致評鑑結果退步，不僅影響投資人投資意願，也可能影響股價。

(中時 )