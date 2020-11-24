與衣索比亞聯邦政府作戰的泰格瑞部隊(Tigray Force)表示，他們拒絕政府軍的勸降，表示會死戰到底。並且聲稱，政府軍的攻勢受到挫敗，泰格瑞軍「完全殲滅了政府軍的第21機械化師」。

半島電視台報導，泰格瑞軍方發言人格塔切‧里達(Getachew Reda)在周二以電視轉播回應政府軍的勸降，表示會作戰到底，所有反政府軍都有犠牲的覺悟。

衣索比亞內戰於11月4日爆發衝突，泰格瑞分離主義者突擊了2座政府軍在當地的基地，取得武器並成立反叛軍「泰格瑞人民解放陣線」(TPLF)。戰役發生以來，數百人被殺，4萬人逃往鄰國蘇丹。

不過，叛軍的進展並不順利，衣索比亞政府軍守住了多數區域，TPLF的地盤仍然僅限於泰格瑞省。

政府軍說，目前政府部隊推進到到離泰格瑞首府馬凱勒（Mekelle）約60公里處，並且具有火砲的優勢，有能力對城市發動全面轟炸，要求城內民眾，在總攻開始前趕緊逃出。

總理阿比·艾哈邁德(Abiy Ahmed)在星期天對叛離者發布最後通牒，要求他們在72小時內投降。

但是，TPLF的領導人德布雷齊翁·格布雷麥可(Debretsion Gebremichael)表示，誰勝誰敗還不一定，阿比的勸降只是宣傳，試圖淡化他們的裝甲部隊遭到殲滅的挫折，才會發出拖延時間的威脅。

他說：「他不明白我們是誰。我們是有原則的人，願意為了捍衛自治權利而死。」

目前已經傳出一些戰爭暴行，國際特赦組織的文件記載，西南部城市邁伊·卡德拉（Mai-Kadra），發生數百人被刺傷、砍死的大規模殺戮，不清楚是哪一方所為。

內戰已驚動聯合國，安理會將舉行有平息衣索比亞戰爭的第一次會議，這是線上會議，不會對公眾開放，還不確定是否在會後發表結論與聯合國的對應政策。

阿比拒絕所有國際調停，也包括非洲聯盟（AU）的請求，他表示，這場戰役是政府針對「叛國組織的執法行動」，目前已進入戰役最後階段。

(中時新聞網)