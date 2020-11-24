高雄樹德家商應用日語科參加國立高雄科技大學舉辦的第8屆全國高中職日語簡報比賽成績亮眼，團隊利用創新思維選題並以一口流利的日文完整敘述，獲得評審青睞，一舉奪下冠軍、季軍2座獎盃，順利奪下三連霸殊榮。

此次奪得冠軍殊榮的樹德家商高三學生羅雪瑜、林欣儒、黃怡文以日本藝術浮世繪為主題，他們為了在此次競賽中完整呈現當時日本人將浮世繪作為磁器等的防撞包裝材，費了一番功夫才完成，雖然過程辛苦，但他們也透過比賽更進一步了解日本浮世繪的歷史及意義。

林欣儒表示，他們相當重視此次競賽，從思考主題到製作簡報、彙整資料、日語口說訓練及團隊合作等等各方面都做足準備，特別感謝所有指導老師的指導與陪伴，也感謝學校提供了專業的簡報教室讓他們練習，在訓練過程中，他們甚至還到司令台或校門口練習音量及膽量，這些過程都成為他最美好的回憶。

樹德家商校長陳茂霖表示，對於此次應用日語科學生奪下佳績，他給予高度肯定並感到相當開心，其實樹德應用日語科的學生一直以來都是全國各項日文賽場上的常勝軍，校方也盼疫情過後持續為學生舉辦日本教育旅行及日語研修，讓學生們透過農家民宿或寄宿家庭，深入體驗日本禮儀及生活細節，藉此增廣見聞並與世界接軌。

(中時 )