富盈數據Breaktime Inc.24日於三創生活園區舉行「創作者趨勢年會-打造超強IP變現進化術」論壇活動，富盈數據董事長葉光釗親上火線號召所有實力堅強的台灣網路新創品牌，透過富盈數據的一站式網路發佈品牌，組建「網紅IP製造大聯盟」，讓發散的個別流量更加凝聚，製造更大的影響力及變現能力。

富盈數據成立三年專做流量生意，期間除廣納創作者們加入、打造內容生態圈，再串接廣告主讓流量變現，目的是希望用數據驅動體驗，用技術實現變現，讓創作者能專心創作，剩下的事交給富盈數據。

富盈數數據指出，凝聚個人內容資產的創造力、透過技術力的變現增長、確立IP的創業力！即為富盈欲與其他網路新創公司一同打造的商業三部曲。為此，富盈數據特別主辦「創作者趨勢年會-打造超強IP變現進化術」論壇活動，該活動24日風光登場，會中除分享富盈數據年度報告外，也針對旗下網域創作者頒發年度創作者風雲榜獎項；論壇以「打造超強IP變現進化術」為主題，邀請包括Google、集雅科技GliaCloud、Firstory、Cacafly網紅發案中心、Fansi及Super8等多位領域專家及品牌創辦人進行專題演講，議題含括「網站生態優化與用戶增長」、「產製內容AI化」、「Podcast創作及網紅生態」等多樣面向，分享如何透過 Google產品和解決方案，協助網站與應用程式營運與增長用戶。也藉由Google網站生態諮詢顧問，說明Web相關技術如 AMP、PWA、Web Vitals等，如何建立快速、友善且安全的 Web生態圈，提供使用者良好體驗經驗。

財團法人台灣網路資訊中心（TWNIC）董事長黃勝指出，「目前台灣的IPv6使用率為50％，占全世界國家排名第6名。5G熱絡後將會有更大的網路位址需求，因此發布商也就需要更穩健的技術支持內容閱讀，富盈數據在自身技術，與鴻海科技集團的資源雙加下達成目標。

GliaCloud共同創辦人暨執行長陳建勳指出，透過AI打造影音技術，能幫助文字媒體或創作者順利轉型為影音內容創作者，還能實現流量變現，跟富盈的合作，更能深化GliaCloud技術落地的實用性。適逢今年眾多Podcaster興起，身為台灣本土的Podcast hosting平台的Firstory共同創辦人劉德政認為，雖然聲音節目市場迅速擴大，但若整體沒有相應演算法幫助個人化推薦，會讓小型創作者慢慢放棄，最終造成市場僵化萎縮。

Cacafly網紅發案中心負責人林音，有車庫一姊的稱號，她觀察，目前台灣市場，各平台知名的網紅累積起來超過五、六百位以上，並不斷產出新的網紅。對企業主、廣告主們來說要找到適合的合作對象宛如海中撈針。進一步來說，網紅的流量確實發散，且溝通成本高，需要有更加聰明的方法與流程讓變現產值最佳化。

Fansi創辦人暨執行長陳泰谷也指出，在Youtube及Facebook等巨頭平台上當網紅必須看演算法賞飯。然後流量的背後是不同程度的信任，我們轉換忠實粉絲的黏度，進來參與成為網紅們的天使投資人。實踐「讓網紅不止於網紅」的品牌造力！

(工商 )