財長蘇建榮24日出席財政部「雲端發票推廣活動暨頒獎典禮」受訪時表示，內政部首波對桃園、新竹、台中、台南、高雄等六個縣市23個預售屋建案聯合稽查，其中有14個建案涉及紅單交易，財政部將進一步調查紅單交易所得情況。

所謂紅單交易，為「購屋買賣預約單」或「購屋買賣訂購單」，但如果是建商還未取得建照就在賣紅單，即為非法情況。

內政部本次針對非法紅單大舉查核，財政部則是針對建商賣紅單給消費者、消費者再轉賣給他人等兩種所得情況查稅。

(工商 )