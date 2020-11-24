內政部查購屋紅單 財長蘇建榮：將查交易所得 18:012020/11/24 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財長蘇建榮24日出席財政部「雲端發票推廣活動暨頒獎典禮」受訪時表示，內政部首波對桃園、新竹、台中、台南、高雄等六個縣市23個預售屋建案聯合稽查，其中有14個建案涉及紅單交易，財政部將進一步調查紅單交易所得情況。 所謂紅單交易，為「購屋買賣預約單」或「購屋買賣訂購單」，但如果是建商還未取得建照就在賣紅單，即為非法情況。 內政部本次針對非法紅單大舉查核，財政部則是針對建商賣紅單給消費者、消費者再轉賣給他人等兩種所得情況查稅。 (工商 ) #台南 #紅單 #內政部 #購屋 #財政部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台商交易大陸不動產 資誠：留意高風險 17:102020/11/24 兩岸 深耕嘉義26載 康和證券重裝新開幕 10:122020/11/24 財經 591推真實價登錄 揭露到門牌 04:102020/11/24 產業．科技 仲介賣屋注意！苗縣12月起擴大查核不動產經紀業廣告 17:282020/11/24 生活 水道園區蝴蝶生態豐富 好攝之徒驚喜 13:422020/11/24 寶島 拜登屬意葉倫出任財長 將肩負擺脫疫情影響重任 17:242020/11/24 國際 疫苗利多＋葉倫將任美國史上首位女性財長！美股道瓊大漲327點 06:022020/11/24 財經 把愛傳下去！知名品牌機能衣捐5個月營業額給母校整修 16:232020/11/24 寶島 長房不長人 房市供需隱憂重 17:292020/11/24 財經 皇家傳承遭查水表 結果出爐 歷史哥：吃碗牛肉麵壓壓驚 08:392020/11/24 政治 財經熱門新聞 玉山銀理專A走1.4億 金管會重罰2千萬 副總遭停職 - 財經 - 工商 驚！台積電期貨閃崩9％ 有人一秒慘賠40萬 - 財經 散戶有聯電要抱到何時？他警告：小心被洗掉 - 要聞 勿造成健保困擾 「重大傷病險」不得僅見卡理賠 - 財經 - 工商 成本飆漲建商封盤 房價回不去 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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