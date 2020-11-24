雖然房價高漲，不過都會區仍有市中心黃蛋區的低價宅有便宜可以撿，根據591調查，台北市的大安、信義等蛋黃區，不乏房價僅4、5字頭的住宅，新北雙和板橋也有2字頭社區，台北以外直轄市蛋黃區，也有不少每坪10萬左右、甚至單價個位數的社區。

591旗下的591房屋交易網調查顯示，六都不少蛋黃區的精華地段都有房價僅區域行情約五至七成的平價社區，這些社區雖然屋齡多在20多年以上，不過卻是在地段考量下、入手黃金門牌的好選擇。

台北市大安區、信義區房價雖高達8、9字頭，近捷運麟光站的「金銀島大樓」交易單價4～5字頭，且多一房產品，總價700萬元以內就能入手，信義區低價社區則在圍繞在吳興街600巷周邊，如「大庭園」、「住都新貴大廈」等，雖靠山邊生活機能略顯不便，但價格親民，單價4字頭就能輕鬆入住信義區門牌。

新北市的雙和、板橋房價單價達4、5字頭，不過如永和成功路、屋齡近30年的「朝代大第」社區成交行情落在3～4字頭；板橋鄰近樹林一帶，也有房價不到每坪25萬元的社區。

至於大台北以外，更有不少位於蛋黃區、但房價僅次1字頭的低價社區，如桃園站前商圈的「東區金座」等；台中的精華區豪宅房價動輒4字頭起跳的七期重劃區，鄰近的台中工業區也有每坪10出頭萬元的社區，此外，台南知名的觀光聖地海安路商圈周邊、高雄豪宅聚落的美術館特區附近如翠華路等地，也都有單價僅約10萬元、甚至個位數的社區。

(工商 )