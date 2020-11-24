陶晶瑩（陶子）今（24日）宣佈將於明年2月27日唱進台北小巨蛋，出道30年終於要攻蛋，她的家人都相當支持，老公李李仁感性說：「妳終於做到了！」女兒荳荳也用追星口吻：「媽，妳很厲害。」兒子小龍酷回3個字：「不錯喔」。她問家人要不要上台？女兒以「我不想搞砸」婉拒，兒子原本答應，被她要求練鼓半年，又改口「不用了，謝謝」。

其實陶子8年前發行《真的假的》專輯時就接到攻蛋邀約，當時她覺得「累積還不夠，先不要」，一步一腳印歷經TICC、北流演出經驗，直到自己準備好了，一切完美了，才去申請小巨蛋。她觀摩了很多不同流派的演唱會，「我會以偶像鳯飛飛為一個範本」表示自己會從現在就開始構思想說的話，「憑我這麼會說話，一定有很多臨場應變的效果！」

她之前做重訓運動，後來發現唱歌應該加強有氧；她也進行肢體訓練，看了田馥甄演唱會，才知道好的演出不一定要跳舞。而她看楊丞琳演唱會登高卻失足，「我嚇傻了」，對於自己的演唱會，相信主辦單位也會想要做出一個口碑。

她昨出道30週年，共出過10張專輯、7本著作與20場的三金典禮主持，創造許多驚人紀錄，談到星路歷程，她笑說，聽說人死前會回憶人生跑馬燈，「我可能18天都斷不了氣，因為回憶太多了！」她表示，回顧一切都是好的、挫折也是好的、失去也是好的，「我人生的學分都有修到，更珍惜現在所擁有的」。

她近來為了籌備演唱會身體微恙，不僅胃食道逆流，而且貧血，她坦言有票房壓力，「怕票房，賣完我就會好了，水腫也會消了，如果沒賣完我就會很有壓力」。她早已開始籌備演唱會，光名字就想了很多，她自爆想好的名字被萬芳、Ella用掉，笑說，本來要叫「陶子秀」，因為Ella叫「艾拉秀」，所以又再取名「MOMAN」。

被問到演唱會禁忌，她則表示，隨心所欲，也不一定要露，「活到老的好處，是別人對你沒有肉體上的期待」笑稱自己51、2歲了，現就是做想做的事，生活有熱情，再去追尋目標。至於是否為演唱會禁慾，她則說訪問過動動員，未必需要禁，自己可能要做一下實驗看看。「大同氣密窗 2021 陶晶瑩MOMAN台北小巨蛋演唱會」，11 月 28 日中午12點於 KKTIX 與全家便利商店 FamiPort 全面開賣；花旗PChome Prime聯名卡／玉山Pi 拍錢包信用卡卡友於 11 月 27 日中午 12 點享限定票價限量優先購資格。

對陶晶瑩而言，歌唱是她進入演藝圈的初衷，也是最熱愛的事情，能夠站上小巨蛋開唱格外有義意。（吳松翰攝）

陶子今在「MOMAN」記者會上敲金蛋，象徵大破大立、破蛋成功。（吳松翰攝）

陶晶瑩即將攻蛋再創事業巔峰，主辦單位 KKLIVE特別送上三顆金蛋作為祝福禮物。（吳松翰攝）

對陶晶瑩而言，歌唱是她進入演藝圈的初衷，也是最熱愛的事情，能夠站上小巨蛋開唱格外有義意。（吳松翰攝）

對陶晶瑩而言，歌唱是她進入演藝圈的初衷，也是最熱愛的事情，能夠站上小巨蛋開唱格外有義意。（吳松翰攝）

(中時 )