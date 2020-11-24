高雄市民萬眾期盼的和運（iRent）共享汽車路邊租還方案即將進駐高雄，和運行動服務先前向高市府交通局申請進駐共享汽車，目前所有程序審核皆已通過，業者將於25日開始進行相關程序，預計年底前開辦。

和運行動服務與市府交通局簽下5年的路邊租還方案合約，業者將先投入100台全新的油電車輛，若民眾租借率良好，未來會持續增加租賃車輛，目標在5年內將租賃車輛達到1000台，並提供民眾更好的服務。

共享汽車路邊租還比起同站租還更加方便，民眾不必大老遠到特定租借站租車，行動路線也不會因為歸還地而受限，只要在開放租借的區域，找到合法停車格即可隨租隨還，無人使用時，停車費將由業者支付，且共享汽車是油電混合車，比起油耗車環保許多，若未來共享汽車普及，將會是交通新趨勢。

由於高雄地域廣闊，業者考慮到租賃路邊租還的民眾，大多有長途駕車需求，因此除了市區之外，業者也開放鳳山、旗山、岡山等12個行政區供民眾進行共享汽車路邊租還，就算不在市區的民眾，也能輕鬆享有這項交通新運具的服務。

交通局表示，對於共享汽車路邊租還方案當然樂觀其成，因為目前共享運具是他們大力推行的政策之一，共享汽車都是由電混合車，對降低空汙問題也有一定的幫助，且若共享汽車未來普及化，也將釋放出更多停車格，對高雄的交通來說是一舉數得。

民眾陳中山表示，他的工作必須長時間開車趴趴走，到高雄各地送貨，撇除油錢不談，停車費用也是一筆相當大的開銷，若路邊租還方案啟動，除了可以節省停車費以外，還能不用花大錢就有新車可開，相當吸引他。

(中時 )