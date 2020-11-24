中山附醫高壓氧中心主任林任家指出，何女士右腳傷口因血糖控制不佳，加上穿布希鞋摩擦再度惡化，幾乎整隻右腳掌嚴重潰爛。（馮惠宜攝）

中山附醫因而成立糖尿病足照護團隊，跨科共同照護。（馮惠宜攝）

截肢變截指，一字之差對患者而言確是生活品質和尊嚴，台中一名53歲何姓婦女去年底右腳一個針孔大的傷口，卻因血糖控制不佳加上穿不合適的鞋演變成足底筋膜炎，住院超過65天經多科整合治療、12次清創手術，最後保住下肢只截去右腳小姆指，何女24日現身感謝中山醫學大學附設醫院糖尿病足團隊全力搶救，也呼籲民眾，照顧健康要即早。

中山附醫內分泌科主任楊宜瑱指稱在台灣有200萬名糖尿病友，患者往往因為血糖控制不佳加上神經、血管病變，一旦腳部出現小傷口恐潰爛感染，甚至需截肢；中山附醫因而成立糖尿病足照護團隊，跨科共同照護，一年來約收治85名糖尿病足新增個案，其中有14例患者惡化到需截肢，有10名患者在團隊細心照顧下避免大範圍的膝下或膝上截肢，其中住院最久的就是何女士。

何女士懷第二胎時即罹患糖尿病，10多年來都以藥物控制血糖，去年12月右腳掌出現針孔般傷口沒有注意，以為腳踝酸痛泡腳，隔日醒來右腳腫大已是蜂窩性組織炎，經住院三天進行傷口清創，原本傷口已拆線穩定癒合，未料她出院後穿布希鞋疑似摩擦到傷口，傷口再度惡化。

再次住院超過三分之一腳掌都潰爛壞死，歷經10多次手術、住院超過65天，一方面透過注射胰島素控制血糖，高壓氧中心主任林任家，透過高壓氧，採多種敷料以及負壓傷口治療機搶救，最終仍截掉其右腳小姆指，而在傷口癒合後，為免腳部受力不均、摩擦病情復發，中山附醫復健科義肢矯具中心組長陳坤鍾也為她量身訂製鞋墊，同時也透過衛教讓她控制好血糖；何女士她坦言住院期間憂心截肢偷偷掉淚，雖然最後仍截指，是不幸中的大幸。

(中時 )