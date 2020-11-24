苗栗縣政府推動「苗青職人校園分享培訓計畫」，輔導青年職涯適性發展， 24日展現計畫豐碩成果，吸引青年返鄉逐夢。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府培育青年創業人才、輔導青年職涯適性發展，規畫「Miaoli Youth Jump！苗栗青年職人分享會」，邀請在地青年職人、工藝師進入校園分享經驗與心得，以手作方式傳承經驗，拓展青年學子多元視野及職能發展。24日苗栗縣長徐耀昌等人共同發表成果，並鼓勵青年朋友勇於嘗試，縣府將永遠做為強力靠山，輔導青年闖出屬於自己的一片天，實踐正港的職人精神。

縣府邀請卓也藍染楊婉婷、舞陶謝羽杰、鑿工藝黃宥嘉、竹雕藝術陳寶通、茅鄉炭坊郭純嵐、永生花郭鎂暳、瘋多肉苔球組盆吳孟宇、水泥研製所佟維尼、草鞋製作楊振誠、來本冊子邱映樺，擔任授課職人，9月至11月初前進10所高中職校授藝，鼓勵青年學子勇敢逐夢。

24日縣府舉辦成果發表會邀請職人分享心得及展出手作文創品，徐耀昌現場參觀職人創意作品、品嘗紅棗咖啡，對職人手藝讚譽有加，期許透過計畫讓學子更認識在地的文創產業特色及傳統工藝之美，並從職人身上學習生活態度，發掘自我職涯方向。

鑿工藝設計師黃宥嘉也分享與學子互動、體驗手作的樂趣，希望藉此為有潛能、有興趣的學子開啟夢想，同時也感謝縣府提供資源，讓返鄉創業青年有更多的舞台揮灑創意。

(中時 )