台東縣各區漁會總幹事遴選登記作業，24日進入第2天，縣內新港區陳俊銘、綠島區李秀蓮、台東區李振元等3位現任總幹事，連袂在上午11點前往縣府農業處完成登記，爭取連任、盼繼續服務漁民。農業處指出27日下午4點為登記截止日。

現任新港區漁會總幹事、今年45歲的陳俊銘，在漁會服務資歷23年，曾任推廣員、供銷部主任、推廣部主任到2017年當選總幹事，並於任職期間不斷進修，取得國立高雄科技大學高階主管經營管理碩士學位，為農委會漁業署評定的績優總幹事。

綠島區漁會現任總幹事李秀蓮，今年45歲，15年前進入漁會工作，歷任漁會助理幹事、幹事、課長到2017年當選總幹事；另外，台東區漁會現任總幹事李振元，今年46歲，中興大學植物病理學系畢業，擔任漁會總幹事資歷已有15年。

縣府農業處表示，24日已有3位完成漁會總幹事候聘登記，登記截止日期是11月27日下午4點，屆時所有候聘登記人的資料都將送往財團法人金融聯合徵信中心、票據交換所及司法、檢察、警察等相關機關，依法提供債信、刑案、素行及考核等資料，先由縣內審查評定小組辦理候聘登記人資格審查及成績評定後，再送往行政院農委會，由中央進行第2階段的評定。

(中時 )