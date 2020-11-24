苗栗縣議會臨時24日一讀通過「苗栗縣食品安全衛生管理自治條例」部分條文修正草案，由縣議員江村貴、余文忠提案，另有15位議員連署，規範豬肉及相關產製品，不得檢出萊克多巴胺，並明定違反自治條例相關罰則，讓民眾吃得安心。

苗栗縣議會國民黨團更召開會議討論提出「苗栗縣食品安全衛生管理自治條例」修正草案，朝6都嚴謹標准修正，把關食品安全。這次議會臨時會，江村貴、余文忠提案修正「苗栗縣食品安全衛生管理自治條例」，獲得廖英利、陳碧華、韓茂賢、廖秀紅、黃月娥、孫素娥、林寶珠、張顧礫、鄭碧玉、楊明燁、鄭聚然、楊文昌、黃芳椿、徐功凡、張淑芬連署支持。

有鑑於民眾對於中央開放萊克多巴胺的美豬進口，感到恐慌，因此為保障縣民健康、促進食品安全與衛生，提案修正第八條「製造、加工、調配、包裝、運送、貯存、販賣、輸入、輸出、作為贈品或公開陳列之豬肉及其相關產製品，不得檢出萊克多巴胺。」

以及第十條，「違反第八條規定檢出萊克多巴胺含量超過食品安全衛生管理法之安全容許標準者，依食品安管理法規定辦理；檢出萊克多巴胺但未超過安全容許標準者，處新台幣3萬元以上10萬元以下罰鍰，並得按次處罰。」另現行第八條條次變更，修正條文為第九條；現行第九條條次變更，修正條文為第十一條。

(中時 )