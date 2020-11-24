藍邀總統辯論 府：開放美豬牛應回歸立法院 18:092020/11/24 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 藍邀總統辯論 府：開放美豬牛應回歸立法院。本報資料照 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨今到總統府遞交辯論放寬含萊克多巴胺美豬進口的邀請函，邀請蔡總統辯論，總統府發言人張惇涵表示，美豬、美牛開放進口政策，應該回歸立法院這個原本就是監督政府、討論政策的場域。 張惇涵說，政府依照國際標準、科學證據來處理放寬美豬、美牛進口政策，而江主席也是立委，應該回歸立法院這個原本就是監督政府、討論政策的場域。 張惇涵表示，讓蘇院長和內閣團隊上台備詢，朝野就專業的問題，大家就事論事、理性討論，也相信，立法院議事的正常運作，讓各項政策、法案、預算能夠充分討論，才是國人所樂見。 (中時 ) #政策 #美豬 #行政院 #立法院 #辯論 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 邀蔡總統辯萊豬 江啟臣嗆蘇貞昌：別急著取代總統 11:092020/11/24 政治 江啟臣邀辯論 羅智強鼓勵蔡英文：站對道理就不用怕 12:032020/11/24 政治 若蔡英文不接受和江啟臣辯論萊豬 李乾龍：下次街頭見 09:172020/11/24 政治 川普認敗 盧秀燕：應暫緩萊豬進口、重啟各國單邊貿易談判救經濟 10:372020/11/24 政治 協商開放萊豬8項行政命令未果 藍黨團批：綠完全不想溝通 17:472020/11/24 政治 萊豬赴美查廠 黃珊珊：中央須硬起來 否則地方怎麼喊也沒用 11:552020/11/24 政治 國民黨下戰帖 民進黨：詢答就是最好的辯論 13:032020/11/24 政治 最新民調出爐 萊豬、牛肉麵之亂太傷 蘇貞昌內閣滿意度暴跌 10:362020/11/24 政治 江啟臣喊話蔡總統辯論萊豬 蘇揆酸：有指教就到立院質詢 10:112020/11/24 政治 食安打假球 無異拿肉灌人民嘴 04:102020/11/24 政治要聞 政治熱門新聞 真正無殼立委是他 全家擠1.5萬月租房：買不起房的黨主席 - 政治 王浩宇控「替中共挑撥總統與院長的關係」王世堅遭告發涉反滲透法 - 政治 高嘉瑜曬房間照背後真正目的 陳揮文酸：太聰明了 - 政治 高嘉瑜PO衣服堆 女律師力挺：讓所有男人了解1件事 - 政治 王世堅涉反滲透法？ 謝寒冰笑暈：王浩宇嚇到快尿褲子了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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