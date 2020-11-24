國民黨今到總統府遞交辯論放寬含萊克多巴胺美豬進口的邀請函，邀請蔡總統辯論，總統府發言人張惇涵表示，美豬、美牛開放進口政策，應該回歸立法院這個原本就是監督政府、討論政策的場域。

張惇涵說，政府依照國際標準、科學證據來處理放寬美豬、美牛進口政策，而江主席也是立委，應該回歸立法院這個原本就是監督政府、討論政策的場域。

張惇涵表示，讓蘇院長和內閣團隊上台備詢，朝野就專業的問題，大家就事論事、理性討論，也相信，立法院議事的正常運作，讓各項政策、法案、預算能夠充分討論，才是國人所樂見。

(中時 )