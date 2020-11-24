採攻2020黑色星期五商機，台北大直英迪格酒店自11月26（四）至28日（六）一連三天推出「黑五住房專案」，內容包括下榻附有獨立露台，可一覽迷人台北天際線的套房之外，還可依據個人飲食偏好，任選活力充沛，霸氣豪華海鮮粥與鮭魚班尼迪克蛋兩大招牌主菜無限供應的豐盛早餐，或主廚秘製爐烤豬肋排、精選酒類、DIY熱壓吐司與各樣輕食小點任君大快朵頤的午後酒肉狂。專案每日限量5間，價格4,699含稅與服務費，可官網或專線訂房，

台北大直英迪格酒店表示，本專案可累積會員點數與享有會員福利，惟不得與其他優惠或專案合併使用，同時房型須以入房當日現場房況安排為準。

台北大直英迪格酒店總經理胡愛偉表示，72小時快閃訂房期間雖然看似不長，但入住期間卻長達105天，並橫跨2020歲末與2021年初最重要的數個連續假期，很適合習慣提早規劃旅遊行程並精算荷包的消費者而言；加上旅客能依據自己的作息與飲食偏好，選擇入住當日的午後酒肉狂或是翌日的豐盛早餐，彈性安排更符合國人喜好。

感恩節過後的第一個星期五為「黑色星期五」，西方人會利用用此時間採購聖誕節禮物，商家會赴此機會促銷，於是「黑色星期五」成為各行業年終促銷大檔。

洲際酒店集團（IHG）旗下品牌英迪格酒店，以在地特色結合鮮明設計感為主要特色；因此，如同每朵結晶都不盡相同的雪花，每個城市的英迪格都有其獨一無二的風格。在設計上融合「磚窯文化」與「河岸生活」的台北大直英迪格酒店，處處可見「窯」、「磚」、「瓦」、「舟」的意象；從入口以鏡面呈現基隆河波光粼粼接待大廳，到蜿蜒曲折，有如磚牆倒映河上波瀾的走廊與壁面紋路，甚至是房內彩繪、訂製地毯、特色家具等，都娓娓道來昔日基隆河上龍舟競技、基隆河畔養鴨人家的故事。台北大直英迪格酒店結合在地歷史與當代設計所呈現的獨特魅力，等待每位旅客親身領略。

台北大直英迪格酒店四樓以昔日「台灣煉瓦株式會社」（Taiwan Renga）為名的全日餐廳T. R Bar & Kitchen，由廚藝顧問，前台北LATELIER de Joel Robuchon副主廚菲德烈克（Frederic Jullien）操刀規劃，以接地氣而不失法式料理美學的概念，設計出一系列可供單人獨享或多人同樂的家常美食。重視一日之計在於晨的旅客，從「河岸生活」發想的「霸氣豪華海鮮粥」，有蛤蜊、小卷、整顆干貝和肥美多汁的香煎鮭魚塊，將台灣人熱情豪邁的待客之道表露無遺；而西式的「鮭魚班尼迪克蛋」，當底層的麵包吸附香甜蛋液並融合主廚家傳荷蘭醬，在口中迸發無以倫比的和諧風味時，更教人意猶未盡。

「黑五住房專案」於11月26（四）至28日（六）開放訂房，可入住日期自2020年11月26日（四）起至2021年2月28日（日）止。2021年農曆除夕（2月11日）至初二（2月13日），每房每晚加價2,000元；2021年2月26日（五）入住，每房每晚加價500元；2021年2月27日（六）入住，每房每晚加價1,000元。（不適用2020年12月31日與2021年元旦假期）。

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