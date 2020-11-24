打炒房，金管會無預警啟動不動產授信專案金檢。金管會24日宣布，近日就將針對10家不動產授信大行，啟動三大類授信專案金檢，即餘屋貸款、土建融、投資客與豪宅貸款，了解銀行是否在授信成數、利率、額度及貸款期間上，建立風險管理機制。

金管會主委黃天牧強調，這次金檢並未針對一般民眾正常購屋貸款，不會影響購屋民眾的正常資金需求，這次是查社會比較垢病問題，「也有超前部署的意思」，因為銀行的授信管理很重要，藉由金檢了解銀行在徵授信上是否符合要求，建立必要的風險管理機制。

金管會檢查局表示，金管會為了解銀行辦理購屋貸款及建築融資是否建立風險管理機制，將對相關授信啟動專案檢查，近日即將展開，將依授信金管篩選出10家銀行，公營及民營銀行都有。

此次有三大檢查重點，一是餘屋貸款，將關心銀行的風險管理機制，如對餘屋授信是否有降低貸款成數、利率加高、期間縮短或對不同區域給予限額。

第二是針對土建融，尤其集中在養地部分，即銀行是否配合建商一再展延、遲遲不動工，並未收回貸款。

第三是針對投資客及豪宅貸款部分，如一人買很多戶或貸款很多戶，銀行有無相關風險管理，針對豪宅貸款是否符合中央銀行規定，有無規避6千萬元的門檻的情況。

檢查局副局長張子浩表示，這次金檢與民眾正常購屋需求的無關，不影響民眾購物需求者，「不是在打房，是打炒房」，黃天牧亦表，專案金檢最快明年第一季才會完成，會對受檢單位先保密。

(工商 )