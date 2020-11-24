財長蘇建榮24日出席財政部「雲端發票推廣活動暨頒獎典禮」受訪時表示，我國不動產短期買賣（持有一年內轉賣）在房地合一稅上路初期較少，但近兩年短期買賣件數因量能顯現而增加，屬於自然現象。

房地合一稅自2016年上路，該稅制規定，若持有不動產短期（一年內）轉賣適用房地合一稅率45％。蘇建榮認為，房地合一上路初期投資人未適用短期買賣，多半是持有兩年後再轉賣、以適用20％房地合一稅率，現在因房市回溫、房價有漲幅，所以不動產交易量能出來了，短期買賣交易也因此熱絡，整體而言仍為自然現象。

(工商 )