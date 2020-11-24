不動產短期買賣件數暴增 財長：量能顯現 18:102020/11/24 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財長蘇建榮24日出席財政部「雲端發票推廣活動暨頒獎典禮」受訪時表示，我國不動產短期買賣（持有一年內轉賣）在房地合一稅上路初期較少，但近兩年短期買賣件數因量能顯現而增加，屬於自然現象。 房地合一稅自2016年上路，該稅制規定，若持有不動產短期（一年內）轉賣適用房地合一稅率45％。蘇建榮認為，房地合一上路初期投資人未適用短期買賣，多半是持有兩年後再轉賣、以適用20％房地合一稅率，現在因房市回溫、房價有漲幅，所以不動產交易量能出來了，短期買賣交易也因此熱絡，整體而言仍為自然現象。 (工商 ) #買賣 #房地合一稅 #量能 #不動產 #轉賣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台商在陸不動產交易 關鍵需掌握交易安全機制 15:062020/11/24 兩岸 內政部查購屋紅單 財長蘇建榮：將查交易所得 18:012020/11/24 財經 熱門股－鄉林 價漲量增短多可期 04:102020/11/24 證券．權證 台商交易大陸不動產 資誠：留意高風險 17:102020/11/24 兩岸 看好景氣前景 聚陽辦理2,200萬股現增 19:002020/11/24 財經 放量長黑賣壓 台股萬四有壓力 17:232020/11/24 財經 桃市水肥危機不斷 業者控稱龜山應可處理200噸 17:072020/11/24 寶島 正德有擔保獲准上櫃 前三季獲利0.54億 14:252020/11/24 財經 客戶追單 弘憶股Q4獲利唱旺 04:102020/11/24 證券．權證 真正無殼立委是他 全家擠1.5萬月租房：買不起房的黨主席 11:472020/11/24 房市新訊 財經熱門新聞 會死人！租屋族小心 這4種危險房型不要租 - 財經 半導體巨頭搶祝賀拜登當選 資深分析師：台積電小心了 - 財經 葉倫來了！美股開盤漲逾300點 台積、聯電ADR卻大跌 - 財經 見「萬四」怕了？ 外資抹油落跑 台積電慘遭倒貨 - 財經 媽呀~「萬四」還能存股？達人驚吐1句忠告 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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