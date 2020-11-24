行政院組識改造方案力拼本會期送到立法院，卻傳出2012年組改之際，曾討論故宮改隸文化部的老議題。對於故宮會不會改隸文化部，故宮及文化部都說會配合行政院組改方向。行政院今天則說，組改案目前正在討論中。

2012年組改之際，有國民黨立委建議將直屬行政院的故宮「降級」，改隸文化部，從行政院的中央二級機關變成三級機關，當時還傳出時任文化部長的龍應台及國科會主委朱敬一都已同意。

這波組改方案中，源自於2012年啟動，原先規則是把行政院的37個部會整併為29個，尚有內政部下設國家公園署等組改規劃尚未完成，但在蔡總統提出數位發展部後，組改方案已有新的調整。

對於故宮又被點名改隸文化部，文化部長李永得說，他不清楚；故宮則回應，會配合政院組改政策方向。政院今天回應說，故宮是否因行政院組織改造案改隸屬文化部，目前組改案正在行政院討論中。

(中時 )