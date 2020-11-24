《中國時報》社長兼總編輯王綽中表示，65年的人間副刊，一共2萬多個版面，以後大家都可以很方便搜尋它的軌跡。（鄧博仁攝）

創立於1955年的人間副刊，在台灣的文學發展中扮演重要角色。然而以前文學科系學生若想查找人間副刊的資料，只能上圖書館一頁頁翻報紙，和充滿霉味與塵蟎的紙堆奮鬥。如今旺旺中時媒體集團所屬的時報資訊公司，特別將1955年到2005年的人間副刊匯集成為一套擁有全版原始影像的數位出版品，把紙本資料變成數位檔案。

時報資訊公司更與漢珍數位圖書公司合作，未來學生、研究者只要到「台灣新聞智慧網平台」，搜索關鍵字，就可以找到對應的數位資料。例如人間副刊最早的版面，作家向陽、季季最早刊登在人間副刊的文章等，只要在彈指間就能查找資料。

《中國時報》社長兼總編輯王綽中表示，65年的人間副刊，一共2萬多個版面，以後大家都可以很方便搜尋它的軌跡，「我以前唸研究所時，也是翻著泛黃充滿塵蟎的報紙。現在透過數位化珍藏，讓大家能鑑往知來。」漢珍數位圖書公司董事長朱小瑄表示，「在大數據時代，我們努力把原始資料挖出來，讓未來的研究者能繼續探索。」

漢珍數位圖書公司協理關雅茹表示，報紙是圖書館中很特殊的典藏，因為是連續刊載，資料量大，紙質又容易破碎，一旦潮濕就軟掉了，在典藏當中十分困難，「後來有的改成微捲機，或者許多圖書館就就決定不典藏報紙原件了。」

當曾任人間副刊主編3年的季季和22年的楊澤、曾在《自立晚報》擔任副刊主編的向陽，和曾在《中央日報》任副刊主編的政治大學中國文學系教授張堂錡，談起人間副刊對台灣的文化屆的影響，不約而同地提到高信疆。向陽指出，高信疆將副刊從綜合副刊或文學副刊帶到文化副刊的時代。楊澤表示，高信疆帶領的人間副刊，是最早的國際和本土化的典範。

不過中央大學中國文學系教授李瑞騰也表示，雖然多數人研究高信疆時期的人間副刊，但在《徵信新聞報》開始設立文學副刊的時候，第一個十年的副刊主編，較少為人所認識。例如第一任的文學副刊主編徐蔚忱決定「不涉政治」，甚至動手修改文章，第二任主編李葉雙幾乎沒有資料，但透過數位版資料庫，也能拼湊出他的部分生平，「以後我們都可以容易從數位版找到其中的狀況。」

(中時 )