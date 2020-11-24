上市建商遠雄建（5522）24日應邀舉辦法說會時表示，遠雄建設轉投資的「台北大巨蛋」BOT案，預計工程進度，可望在2021年底完工，遠雄建設持股比例為28％，為最大單一股東。遠雄建表示，未來辦公大樓、百貨、影城、商店街等，都要對外招租，以準備完工後全面營運。

遠雄建設協理程澤昕在法說會後表示，遠雄建設持股28％的遠雄「台北大巨蛋BOT」，目前已已於2020年7月17日取得建照變更，8月7日取得復工核准函，全面復工。依目前工程進度觀察，預計2021年底可望全部完工。

程澤昕表示，未來「台北大巨蛋」，接下來自營部分包括有：體育館、飯店、停車場，出租部分有辦公大樓、百貨、影城、商店街，將進一步招租，為台北商用不動產市場新亮點。

遠雄建土地存量逾800億元，未來五年業績無虞，將加碼布局廠辦。

今年雄建第三季稅後純益攀升至18.11億元，EPS達1.59元，雙雙優於去年同期；累計前三季稅後純益26.86億元、EPS 2.7元，也是都超越去年同期稅後純益19.96億元、EPS 2.59元。

(工商 )