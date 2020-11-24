疫情衝擊下，烘培設備廠新麥（1580）前三季合併營收、獲利雙雙下滑，EPS從去年同期7.04元降至4.22元。新麥董事長謝順和24日出席櫃買中心舉辦業績發表會表示，大陸烘焙市場恢復至以往九成，第四季至明年首季將維持第三季高毛利率，大陸是主力發展市場，持續布局美國、馬來西亞、泰國及印度等地市場。

新麥第三季合併營收9.94億元，淨利歸屬母公司1.19億元，ESP從去年同期3.16元降至2.36元。前三季合併營收22.63億元，營業利益3.02億元、淨利歸屬母公司2.12億元，EPS從去年同期7.04元劇減至4.22元。前十月合併營收25.58億元，年減23.82％。

謝順和表示，新麥烘培設備在大陸無錫有兩個工廠，生產基地、銷售以大陸市場為主。大陸2～4月雖封城，但疫情控制較好，5～9月業績開始回升，目前業績恢復至以往九成。前三季營收雖年減25％，毛利率恢復至40.66％，其中第三季銷貨恢復至原來九成，毛利率回升至42.43％，第四季有機會繼續維持高毛利率。

謝順和指出，新麥之所以維持高毛利率的主因是投入設備，改善材料耗損，改變生產過程，品質更穩定，第四季至明年第一季盡量維持高毛利。以大陸客戶為中心，大陸連鎖店占比36％，做麵包需要攪拌機、發酵、整型、醒發及烤箱，攪拌機、發酵箱及烤爐等三類產品是新麥的強項，尤其現烤店需要攪拌機、發酵箱及烤爐，三大類產品占比達六成多。

新麥財務長黃宇彤表示，上半年許多烘焙設備廠受新冠疫情衝擊而重創，尤其資本財投入趨於觀望，直接影響烘焙設備需求。規模小的烘焙設備製造商對手經營困難，產品品質及售後服務無法承諾，很多客戶轉向跟新麥採購設備。疫情環境，反突顯新麥競爭優勢，完整產品線及優良服務體系，提供一站式購足服務。

新麥指出，大陸市場首季因各行業延遲復工及民眾無法外出，導致消費受限，業績受影響，第一季年減56.51％，第二季業績回升，跌幅縮至16.82％，第三季年減6.11％。衰退幅度大幅縮小，大陸烘培市場快速回溫，恢復至昔日九成，其他市場恢復也至八成，未來發展重心是放在發展性較高且穩定的大陸市場。

(工商 )