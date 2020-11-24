新冠肺炎疫情催化再生醫學及細胞治療產業關注，訊聯（1784）間質幹細胞前10月營收年增50％；細胞委託研究／製備（CDMO）業務自提供美國大藥廠、歐洲疫苗廠後，近期接獲香港皮膚保養和國內毛髮用品的委託製造訂單，整體CDMO業績較去年成長2倍。

董事長蔡政憲表示，在大環境及法規政策逐步成熟趨勢下，集團將十倍速衝刺再生醫學產業。為此，訊聯加速3項肺部臨床試驗；其中，以異體間質幹細胞治療急性呼吸窘迫症候群（Acute respiratory distress syndrome,ARDS）已進入人體二期臨床試驗申請。

與北部醫學中心申請ARDS恩慈專案，以及與中山醫大附設醫院進行癒後肺纖維化的臨床研究；並同步進行IND（新藥臨床試驗）的申請，以供不同病患的醫療需求。

《特管辦法》讓訊聯累積20年的再生醫學技術，能實際運用於自體細胞治療，包括慢性傷口、皮膚健康、關節修復等。在COVD-19疫情爆發期間，海外廠家更願意跨國尋求品質更穩定的訊聯做為細胞製備供應商，有助擴大海外業務推展。

蔡政憲指出，近期「脂肪幹細胞治療慢性傷口案」收案患者癒合良好，對高齡社會、長照褥瘡人口都是一大福音，也加速訊聯與慈濟醫院、中山醫大附設醫院合作的送件進展。未來有機會銜接細胞治療製劑，轉型升級為產品化發展，縮短藥品研發時程，也加速異體細胞製劑的腳步。

(工商 )