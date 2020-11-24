新竹SOGO周年慶即將在11月26日展開，24日舉辦誓師大會，新竹SOGO歡慶九周年祭出九大驚喜，包含全館滿六仟送六百加上14大銀行刷卡滿額送電商券，回饋率最高達26％，還有9項全台獨家HELLO KITTY來店禮，新竹SOGO店長陳秋芬預估，周年慶12天業績目標15.7億元，較去年成長2％以上。

新竹SOGO館內400多個品牌，年度貢獻超過千萬的品牌高達136家，24日的周年慶造勢活動中，頒獎表揚NIKE、I-PRIMO等十家全台業績第一、最高年營業額甚至破億的超優異品牌及優良服務人員，激勵士氣；在周年慶期間，新竹SOGO也廣邀品牌力挺，祭出年度壓軸優惠好康，首四日限日限量商品，最低下殺1.3折。

新竹SOGO周年慶期間，推出包含滿千送百特別回饋與14大銀行刷卡滿額送電商券，加上各樓面、品牌滿額贈品，回饋率最高達26％、25萬件超殺優惠限量商品、療癒系Hello Kitty獨家來店禮超萌登場、999.9足金KITTY墜飾金彩大方抽、購物環境大升級，內衣雜貨牛仔區全新改裝閃亮登場、打造打卡新地標「幸福光廊 Happy Together」點亮新竹耶誕城、視障按摩、老公男友寄放區及滿額享騎士堡兒童托幼服務。

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