行政院政務委員郭耀煌24日表示，數位發展是國家戰略議題，政府將從五面向推動，包括：資料治理、智慧加值、萬物互聯、資安防護與數位匯流。目前首要工作是成立數位發展部，並期許台灣從數位追隨者成為先行者。

中華金融科技產業促進會24日下午舉行「2020台灣數位經濟大會」，郭耀煌、金管會副主委許永欽、國發會副主委游建華、經濟部次長林全能等首長出席。郭耀煌致詞時指出，數位經濟是全球重要議題，預估未來全球GDP成長有七成來自數位經濟發展，2025年全球GDP的40％會來自數位經濟，台灣目前占比約20％左右。

郭耀煌說，數位經濟下有幾個趨勢，包括跨域創新，數位必須融入到每個產業，資料為最核心資產，數位轉型趨勢也愈來愈顯著。從資安防護、個資、法制問題，甚至對現有產業生態造成的衝擊，都需要各單位合作一一克服。

郭耀煌也提出台灣數位國力發展願景，發展主軸包括：資料治理、智慧加值、萬物互聯、資安防護與數位匯流等五面向，他強調數位領土已經是國家影響力的延伸，數位發展也變成國家戰略議題。總統蔡英文日前提出成立數位發展部，也是因應數位匯流下希望能有相關整合。希望台灣能有整體數位國力呈現，從數位浪潮追隨者變成先行者。

林全能則表示，數位經濟的發展、數位轉型都是進行式，數據顯示，數位轉型帶動的數位經濟在2026年規模達到4.35兆美元，具有很大的市場機會。數位經濟發展由雲端、大數據、物聯網等IT科技、通訊科技、營運科技整合起來，需要跨領域、跨單位整合，對接的應用服務遍及金融、教育、醫療、製造、農業等領域，經濟部也會扮演重要角色、建構相關場域，讓產業可以從中嘗試。

(工商 )