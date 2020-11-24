清水區東山國小50週年校慶，邀請12家在地企業和師生一起接力路跑傳遞聖火。（東山國小提供／陳淑娥台中傳真）

清水區東山國小50週年校慶，邀請12家在地企業和師生一起接力路跑傳遞聖火。（東山國小提供／陳淑娥台中傳真）

清水區東山國小50週年校慶，邀請12家在地企業和師生一起接力路跑傳遞聖火。（東山國小提供／陳淑娥台中傳真）

清水區東山國小50週年校慶，邀請12家在地企業和師生一起接力路跑傳遞聖火。（東山國小提供／陳淑娥台中傳真）

清水區東山國小50週年校慶，邀請12家在地企業和師生一起接力路跑傳遞聖火。（東山國小提供／陳淑娥台中傳真）

台中市清水區東山國小24日舉行50週年校慶，邀請12家在地愛心企業和師生一起接力路跑傳遞聖火。校長侯素棉表示，東山國小僅有6個班，是一所小學校，感謝在地企業長期對教育的支持。

社區路跑活動於24日展開，路線總長7公里，由侯素棉、校慶籌備會主委李榮志、里長王偉權及歷任家長會長，於社區信仰中心大明宮點燃聖火，在大楊派出所前導車、醒獅團、神岡獅子會、神岡消防隊車隊引領下，由東山國小師生、家長會及企業組成聖火隊，沿著社區重要道路高舉聖火展開路跑。

途中經過尚福堂、燿陞、旭正、仕興、鉅禾、閔翔、皇興、隆誠、晟昌、薪豐、向仟、金新等12家在地愛心企業，在每一個聖火傳遞站由各公司與單位派員接力傳遞聖火，現場展現光芒與熱力。

侯素棉指出，東山國小是一所僅6個班級的小學校，感謝公部門、企業及善心人士的關心及協助，讓學生擁有更多學習資源，學校得以用心深耕教育，發展書法、語文、英語、藝文、太極拳等特色。

李榮志表示，樂見學校用心教育學生，為職場培養優秀人才，此次學校結合企業的聖火傳遞活動，非常有意義，因此受到企業的熱情響應。

(中時 )