新北市淡水一處社區，凌晨天還沒亮的時候，住宅頂樓突然傳出陣陣求救聲，一個稚嫩的聲音不斷喊著「幫我開門」！鄰居聽到驚覺不對勁，認為是小朋友被關在外面，趕緊報警救人，警方到場撬開門，發現竟是一位漂亮清秀女子，僅穿睡衣站在外面求救。

今（24）日早晨，天都還沒亮，位於淡水濱海路的一處社區，其中某一棟大樓頂樓處，突然傳出小朋友求救聲，不斷喊著幫我開門，早晨氣溫正低，淡水又飄著毛毛細雨，附近鄰居趕緊報警，心疼小朋友在外面受風寒。

警方接獲報案後，抵達住宅大樓樓頂，敲開門沒有發現任何小朋友蹤影，反倒是看見一名年約30歲的清秀女子，僅穿著睡衣，因為沒有禦寒衣物，站在門邊不斷打冷顫，原來「小朋友求救聲」就是女子本人，因為聲音太稚嫩，鄰居以為是小朋友受困。

警方隨即陪同女子回到2樓住家，由男友接手照顧，經過詢問得知，原來是女子因為心情不好，一個人跑到住家樓頂吹風，想不到風太大門被關起來，還自動反鎖，等女子發現時已經冷到不行，住戶才會聽到稚嫩的求救聲。

(中時新聞網)