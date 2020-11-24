雲林縣警局北港警分局為確保校園安全，邀集各界舉辦聯合防制會議。（北港警分局提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣警察局長朱宗泰重視校園安全問題，北港警分局除要求各分駐、派出所聯繫轄區學校校長，以掌握及規畫校園周邊安全勤務措施，並於24日在北港農工舉辦「校園安全防制座談會」，與各界研議校園安全防制作法，以確保學生及校園安全。

北港警分局副分局長吳柏源表示，校園安全一直都是各界重視的議題，日前台南市發生外籍學生被害案件，北港警方為防止轄區發生學生安全重大治安事件，立即指派專人前往各級學校逐一檢視、進行校園環境安全檢測。

縣警局長朱宗泰、北港警分局長顏偉丞也多次訪問各級學校，以了解並掌握各校周邊治安狀況及需求，同時要求所屬各單位針對校園、學生宿舍周邊的暗黑巷道等治安死角加強巡邏，以維護校園安全。

吳柏源指出，警分局偵查隊、婦幼、外事等單位同時針對所屬業務加強宣導，包括實施校園安全檢測評估、校園安全巡邏、強化校園法律宣導、防治聚眾鬥毆、防範新興毒品流入校園，推動校園反毒政策、加強外籍與本國學生人身安全宣導等。

吳柏源說經全面清查北港、水林、口湖轄內各級學校周邊環境安全狀況，發現尚有部分地點路燈及監視器不足，已通報相關單位進行改善，並增設巡邏點加強巡邏。

(中時 )