彰化東南角社頭清水之森溫泉露營區，2016年全部完工後歷經10次流標，獲得優先議約權的清水匯公司，代表人公司董事曾瑞霞（左四）與彰化縣長王惠美（左五）上午完成OT案簽約、取得營運權，預計明年1月點交、6月試營運。（謝瓊雲攝）

「清水那方」主打套裝豪華露營帳，內有兩張雙人床，可住四個人，還包下午茶、晚餐和早餐。試營運初期有24帳，將逐步增加至50帳，提供全新的露營體驗。（謝瓊雲攝）

全國最大的平地溫泉露營區「清水之森」，佔地10公頃，歷經10次流標，終於順利完成委外OT簽約，每年權利金150萬元、租金70多萬元。預計明年6月試營運。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

全國最大的平地溫泉露營區「清水之森」，佔地10公頃，歷經10次流標，終於順利完成委外OT簽約，每年權利金150萬元、租金70多萬元。預計明年6月試營運。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

全國最大的平地溫泉露營區「清水之森」，佔地10公頃，歷經10次流標，終於順利完成委外OT簽約，每年權利金150萬元、租金70多萬元。預計明年6月試營運。（彰化縣政府提供／謝瓊雲彰化傳真）

千呼萬喚！前後歷經10次招商失利、流標，彰化縣政府斥資4億元在社頭鄉打造全國唯一「清水之森」平地溫泉露營區，經促參甄審程序，終於確定將委由豪華露營業者進駐，24日彰化縣長王惠美親自代表與清水匯公司代表簽約，宣布明年1月點交，待裝修完成、人員到位，明年6月試營運。

王惠美說，我知道大家都等很久了！歷經前後3任縣長，好不容易完成招商，今年剛拿下公共建築景觀獎，是中部最大且合法的露營區；預計明年1月點交、暑假前即可營運，將提供五星級豪華露營體驗，附近還有縣定古蹟清水岩寺、登山步道等景觀，再結合織襪觀光工廠等，將帶動彰化東南角觀旅、經濟發展。

清水岩露營區佔地廣達10公頃，園區規劃溫泉遊憩區、生態遊憩區、豪華露營區、自助露營區，設施則有溫泉湯屋、泡腳池、露天風呂、餐廳、觀景台、兒童遊戲場、活動廣場、景觀水池、戶外烤肉區、野餐區、停車場等，2016年完工後多次招商失利，每年權利金從600萬元一路降至200萬元，仍被嫌高。

城觀處長田飛鵬指出，全案依促參法辦理委外，今年8月甄審會上擇出最優申請人後完成議約，得標者過去有宜蘭「那一村」、台中大安「向海那漾」等成功經營模式，並成立專案公司「清水匯」，每年權利金150萬元，園區租金70多萬元，若全年收入逾500萬元，縣府將可再額外收取4％至10％的營運權利金。

清水匯董事長張瑜珍說，依契約規定明年1月完成點交作業後，有6個月裝修，將以「清水那方」為名於明年6月試營運，園區分為清水沐月溫泉館、凡星露營區、戶外活動生態導覽區和親水遊樂區等，初期將有24帳豪華套裝露營帳，未來將逐步增加至50帳。目前初步規劃門票費為150元，溫泉區、露營區另外收費，實際收費方式需等縣府審核同意再另行公布。

(中時 )