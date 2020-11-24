大樂透、39樂合彩等產品銷售創歷史新高，台灣彩券上調今年預期銷售目標。台灣彩券從第3季起彩券銷售大增，如大樂透、39樂合彩、Bingo Bingo賓果賓果銷售都創歷年同期新高，因此，在近期上調今年銷售目標達1,283億元。

台彩總經理蔡國基表示，截至11月23日止，今年迄今整體銷售額達1,194億元，較去年同期1,144億元成長50億元、較去年同期成長4.7％；其中，電腦型達634億元，增加67億元，年增11.8％，立即型刮刮樂560億元，則減少了17億元，年減2.9％。

台灣彩券年初預估今年目標是1,260億元，後來在新冠疫情起，彩券銷售大減於是調降銷售目標1,214億元，降幅約8％，由於第三季之後，由於台灣疫情逐漸受控制，加上威力彩連摃、大樂透銷售大增等，台彩總經理蔡國基表示，因此，第四季再上調1,283億元，電腦型可望達688億元、立即型595億元，比去年1,241億元的實績略高。對於彩券銷售，經銷商業者都相當樂觀。

蔡國基說，刮刮樂呈現衰退，主要還是因上半年受疫情衝擊影響，2、3月這兩個月刮刮樂銷售都較去年同期衰退逾八成，其中刮刮樂受到疫情影響尤其大，不過，從第三季起刮刮樂以及電腦銷售都明顯轉佳。

對於電腦型商品銷售在第三季大翻揚，蔡國基表示，主因威力彩、大樂透連摃，頭獎獎金飆高帶動投注買氣，目前大樂透、39樂合彩、Bingo Bingo賓果賓果今年來至今銷售實績，已創歷年同期新高；至於威力彩、今彩539今年投注金額也同創第四屆公益彩券（從民國103年）以來的次高。

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