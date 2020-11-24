中光電智能雲服公司（CiCS）積極開拓媒體、零售業及健身房的數位轉型，明年將積極拓展亞太市場，發揮中光電集團全球據點綜效，將台灣技術行銷全球，24日在新竹科學工業園區記者會中展出其人臉識別技術，利用邊緣AI完美平衡邊緣端與雲端計算，降低大型全雲端臉部識別系統建置困難，為實體場域的系統建置提供了解決方案。

中光電智能雲服為中光電集團100％持有之新創子公司，於2017年底正式Spin-off，資本額2億元，核心競爭力為人工智慧、大數據與雲端服務。

成軍近三年來已以智慧零售與智慧健身等解決方案，成功打入國內外多家知名連鎖零售通路與運動健身館場，今年起，發展智能客服雲與智慧工廠技術，切入製造業及其售服品保系統，致力軟體科技雲端服務化，期望能協助客戶數位轉型，創造最大利益。

中光電智能雲服處長符立典表示，雲服耕耘零售場域多年，場域經驗豐富，其發展出來的智慧公播（P-Cloud）、互動導購與VIP熟客系統受到客戶讚許；沉浸式互動投影系統（IncentGym Interactive）逐漸在國內外運動健身館場站穩腳步；智能客服系統（AiSS）也在今年下半年起商業化，目前已有國內多家知名品牌與製造商洽談導入中。

該公司多數解決方案都建立在雲端之上，可突破地理限制提供全球服務。明年起，智能雲服將積極拓展亞太市場，發揮中光電集團全球據點綜效，將台灣技術行銷全球。

(工商 )