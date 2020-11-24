華義 自11/25起預收款券 18:302020/11/24 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心24日表示，華義股票（3086）自11月25日起預收款券並每五分鐘撮合一次。 華義股票因連續3個營業日達櫃買中心公布，或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，自11月25日起10個營業日（到12月8日止），改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每五分鐘撮合一次），各證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。 (工商 ) #華義 #櫃買中心 #預收款券 #營業日 #注意交易資訊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 螞蟻上市卡關 投資人可贖回基金 04:102020/11/24 焦點新聞 A7中心商業區正夯 竹城甲子園熱銷 04:102020/11/24 產業．科技 深耕嘉義26載 康和證券重裝新開幕 10:122020/11/24 財經 ADA建築世代會 邀民眾一起拚三倍愛心 04:102020/11/24 投資理財 櫃買中心IRS提前了結作業共結清3,434億元 09:562020/11/24 財經 《通信網路》連4年賺不到1個股本 神準總座：持續努力 16:142020/11/24 財經 年底聚餐搭車聰明省 LINE TAXI冬之感謝季乘車券抽抽送 18:422020/11/24 科技 鈞泰 25日停止買賣 04:102020/11/24 證券．權證 熱門股－燁輝 帶量長紅震盪走高 04:102020/11/24 證券．權證 《店頭市場》辣椒、光耀今起預收款券 5分鐘撮合一次 08:522020/11/24 財經 財經熱門新聞 玉山銀理專A走1.4億 金管會重罰2千萬 副總遭停職 - 財經 - 工商 全球汽車產業版圖重心轉移至大陸 日媒籲正視趨勢 - 財經 見「萬四」怕了？ 外資抹油落跑 台積電慘遭倒貨 - 財經 3大陸電動車也跟著特斯拉噴歪 台廠概念股爽吃肥單 - 財經 成本飆漲建商封盤 房價回不去 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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