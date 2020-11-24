新冠疫情衝擊孕婦產前檢測業務，創源生技（4160）力推雙病毒風險暨藥物檢測，擴大呼吸道病毒感染檢測，前10月檢測營收突圍，逆勢增長翻正。12月將加碼推出「流感疫苗不良反應與抗體效力」、「冠狀病毒風險」、「流感風險」、「流感嚴重度」及「普通感冒嚴重度」等5大檢測，搶攻精準健康市場。

創源表示，疫苗嚴重不良反應事件頻傳，引發社會關注，公司加速推動「流感疫苗不良反應與抗體效力」檢測；首要增加的檢測項目包含疫苗施打後的不良反應與預防效果，醫護人員也能依據檢測結果，特別對不同基因型態的人，投以更多關注與追蹤，達到更好防疫措施。

為防新興病毒持續夾擊，創源納入容易造成重症和大流行的「流感風險」與「冠狀病毒風險」，採其病毒株高度相關的基因位點進行分析，檢測先天體質是否容易受到病毒感染，同時藉由「流感嚴重度」分析患者是否容易引發併發症，如肺炎、腦炎、心肌炎等嚴重症狀。

此外，因應國內0～6歲幼童感染呼吸道融合病毒（RSV）創兩年新高，創源特別將「預知因」納入「普通感冒嚴重度」檢測，針對呼吸道融合病毒和鼻病毒，判讀感染後引發氣喘或細支氣管炎的風險，幫助高風險族群提早預防。

創源指出，跟進國家精準醫療計畫發展，公司「預知因」新增檢測內容也涵蓋近50項常見藥物代謝及過敏基因分析，以期協助預防、降低藥害風險。

(工商 )