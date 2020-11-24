元創電子24日在新竹科學工業園區記者會中發表「長者照護智慧觀測服務」，這項服務使用元創獨特的Wi-Fi感測技術，與Asus合作提供全球首創Wi-Fi睡眠和活動偵測的智慧感測裝置，在大龍、中山老宅場域內進行了概念和服務驗證，今年元創電子成為「中小企業處109年第2次新創採購標案」合格廠商，在政府的共同供應契約平台上架，可讓全台各地政府機關方便購買，並有機會申請新創採購補助。

元創電子是2017年10月由美國Origin Wireless Inc. （OWI） 在新竹科學園區設立的子公司。OWI是全球領先的WiFi感測技術廠商，藉由其獨特的Time Reversal Machine（TRM），發展出活動偵測、睡眠觀測和跌倒偵測等技術。

元創電子總經理林森楠表示，元創電子與Asus合作設計、生產「Asus Lyra Care」的硬體，發展出全球首創的「長者照護智慧觀測服務」系統，雖然現階段各地方政府社會局處皆有提供獨居長者照護服務，包含緊急救援系統，並推廣穿戴裝置，但因為使用不方便，無法發揮效益，「長者照護智慧觀測服務」可以從三個關鍵面向來補強現有緊急救援系統的不足。

第一、解決長者生活隱私問題，無需鏡頭與錄像，沒有隱私問題。第二、無侵犯的關懷長者健康，維持長者既有的生活習慣，無須主動報平安。第三、長者宅內安全管理，如就寢時間未返回，或失智老人半夜離開房間等異常狀況發生時，能有系統提醒，即時反應。

除了「長者照護智慧觀測服務」外，元創電子預計在2021年推出跌倒偵測服務。林森楠表示，跌倒一直是65歲長者受傷的主要原因，也是醫院發生最多的意外事件，元創電子WiFi感測的跌倒偵測，無須穿戴、不用攝影機，可安裝於浴廁或房間，無隱私問題，可讓整個長者照護服務更為完整。

此外，因應COVID-19的居家隔離者，「長者照護智慧觀測服務」的活動偵測及使用介面，非常合適偵測隔離者是否仍在隔離區域裡面活動，且室內安裝方便，又不侵犯隱私，中控台和警示系統的介面，也方便主管機關管理，除了可瞭解隔離者是否仍在隔離區域內活動，並可同時蒐集隔離者的睡眠和作息資料，作為參考，為台灣防疫技術增加一個獨特的創新亮點。

(工商 )