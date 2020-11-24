在新冠疫情爆發至今將近1年、同時也是世界衛生組織(WHO)宣佈為國際公共衛生緊急事件10個月後，這個全世界最權威的衛生組織終於獲得大陸保證，將「盡快安排」WHO派遣國際專家組前往疫情中心的武漢市及其周邊進行考察。疫情自武漢爆發至今已近1年，相信全世界都很希望WHO在這種狀況下能考察出什麼對疫情有關鍵作用的結果來。

據《德國之聲》報導，WHO最高應急專家里安 (Mike Ryan)表示，已經「得到中國的保證」，將盡快安排一次國際實地考察，調查新型冠狀病毒的來源。他說，武漢海鮮市場「很可能是一個病毒傳播的擴增點」，但那是通過人、動物還是環境傳播，目前還不得而知。他還指出，在該事件之前已經出現了人類病例。

世衛組織專家里安表示，已經得到中國的保證，將盡快安排一次國際專家組赴武漢實地考察，調查新型冠狀病毒的來源。（圖／@UNGeneva)

里安表示，目前大陸研究人員正在大陸武漢的海鮮市場對早期病例和病情進行流行病學研究。WHO已經成立一個國際專家小組，將進行第2階段研究。「我們充分期待在當地會有一個團隊。我們需要讓國際團隊和中國同事一起去實地考察那些一期研究的結果和成果，並在實地驗證這些資料。」

他說，這將有助於確保「國際社會能夠對科學品質感到放心」。

里安還提到，參與調查的科學家壓力日增，甚至收到威脅性電子郵件，這些「出於政治目的的質疑」讓他感到遺憾。他說：「我相信我們的中國同事和我們一樣急於找到這些答案。」

WHO總幹事譚德塞和其他高級官員上周向WHO的194個成員國通報了去年5月衛生部長授權的調查進展情況。

《路透》指出，一名西方資深外交官說，有數個國家很關切參與調查的國際成員將如何起草最終條款，他們向WHO探詢有哪些措施可以確保第一階段收集的資訊完整和透明。美國對於調查組的國際成員任命過程缺乏透明度表示關注，認為可能會破壞該小組發布的調查報告的可信度。美國以及一些歐洲代表對實地考察遲遲未能成行表示質疑。

里安表示，確實有成員國對第一階段的研究表示關切，他向成員國保證這些研究儘快完成。

2019年12月新冠病毒在武漢首次被發現，直至今年7月WHO才獲准進入大陸，但是WHO專家組並未到被認為是疫情爆發點的武漢這行調查。

(中時新聞網)