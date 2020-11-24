為搶攻黑色星期五（Black Friday）商機，全聯福利中心於11/27～11/29限時3天推出「黑色購物節」，精選超過百件黑品祭出第2件5折起優惠，包含黑色包裝、黑色食品、黑色品牌等「三黑」商品，同時還推出「生活家電感恩回饋」，而且今年特別結合線上線下，期間使用PX Pay儲值金支付全額，單日單卡每滿1000元送800福利點，最高享8%回饋。

全聯今年已是第3年舉辦「黑色購物節」活動，2019年檔期創下10億元業績，熱銷前10名商品平均業績成長率更超過50%，由此顯示舉辦節慶活動的確會吸引消費者矚目，甚至能吸引破百萬名消費者上門購物，而今年更首次結合線上線下，限時3天活動期間，使用PX Pay儲值金支付全額，單日單卡每滿1000元最高可回饋8%福利點。預計今年在「PXGo!全聯線上購」助攻下，可再帶動一波買氣，並推動整體業績再成長一成。

全聯黑色購物節限時推出超過百件黑色商品第2件5折起優惠，品類涵蓋乾貨、生鮮、預購家電等品項。其中，特別推薦為了黑五獨家開發的「康乃馨寶寶潔膚濕巾超厚攜帶包」，主打黑色包裝，質地輕柔、擦拭簡便，黑五期間10片10入組特價179元，買1送1，福利卡友再加贈100福利點；三槍圓領運動休閒機能長袖衫也有限時買1送1優惠。

不僅有獨家開發的黑色包裝商品，今年黑五全聯還推薦獨家口味的「盛香珍霸豐葵－阿嬤滷味風味香瓜子」、「盛香珍霸豐葵－經典咖啡風味香瓜子」，特殊口味讓嗑瓜子別有一番新風味，黑五期間每包88元，第2件5折，平均一包只要66元！至於日前掀起網友搶購潮的「奇美冷凍熔岩巧克力包」，黑五期間也推出第2件5折優惠，平均一包只要56元。高人氣的家庭號「貝禮詩香甜奶酒冰淇淋」同樣也有第2件5折優惠，平均一桶只要149元，螞蟻族趕快買起來一次吃個夠！

全聯生鮮同步搶攻黑五商機，11/27～11/29祭出6款黑色限量商品，好比有機黑木耳原價45元，特價35元；獲得驗證可溯源的優質履歷鮮香菇原價79元，特價65元；巨峰葡萄原價99元，打8折特價79元。此外「黑色星期五」優惠活動還推出「生活家電感恩回饋」，限量預購商品包含「德律風根飛梭黑晶電陶爐」、「禾聯冷熱兩用陶瓷式電暖器」、「高島六星級美足機」等，最低下殺49折起。

「PXGo!全聯線上購」則自11/27～11/29推出線上獨家黑五優惠，OFF COFFEE全品項和阪急麵包通通買10送1，凡會員使用PX Pay支付，每組再加贈100福利點，換算下來美式一杯只要17.3元，拿鐵一杯26.4元，阪急麵包一個才21.9元。現在就上PXGo!買分批取貨，買越多省越多！

(科技)