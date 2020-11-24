新劇《情深緣起》改編自張愛玲著名小說《半生緣》。這齣劇從選角以來即造成不小話題，原本預想有劉嘉玲的演出加持，這齣劇不紅也難。只是沒想到，本月該劇一上檔，讓所有人大失所望，負評不斷。其中討論度最高的，就是劉嘉玲飾演的顧曼璐和蔣欣飾演的顧曼楨。

依照故事結構，顧曼璐和顧曼楨，兩人年齡設定為20歲左右，但實際上，現年54歲的劉嘉玲和蔣欣相差了17歲。許多觀眾看了第一集之後，忍不住說這兩人看起來根本像母女，不像姐妹；更指劉嘉玲的氣場太強，舞女勉勉強強，反倒更像上海灘的大姐大。尤其是劉嘉玲綁兩根辮子唱起「茉莉花」，更讓許多觀眾適應不良。

觀眾對於劉嘉玲此造型，也有諸多批評 (圖/翻攝自微博)

相較劉嘉玲被說太違和，飾演顧曼楨的蔣欣也成為大家吐槽的對象。她微胖的身材，讓許多觀眾說她的臃腫感覺要溢出螢幕；面對觀眾、網友們不留情面的批評，蔣欣也在某次訪談中正面做出回應。

蔣欣說，其實在拍這部戲的時候，自己並沒有刻意瘦身，她希望透過自己的肢體語言、說話的語氣去詮釋好顧曼楨這個角色，對於網友們排山倒海的調侃，她也一笑置之；更有網友說沈世鈞(鄭元暢飾)很像顧曼楨的跟班，對於此項批評，蔣欣也大方回應，覺得自己和飾演沈世鈞的鄭元暢蠻搭的，因為他很高，是唯一一個讓她能小鳥依人的男演員。

《半生緣》更名為《情深緣起》 (圖/ 翻攝自微博)

(中時新聞網)