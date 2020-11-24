常用來為癌症病患止痛的鴉片類止痛藥，具有抑制呼吸、昏睡、便秘、排尿不順、成癮等副作用，國衛院生技與藥物研究所開發新型鴉片類止痛藥有成，預計3年內展開人體臨床試驗。

國衛院生技與藥物研究所副研究員翁紹華及葉修華研究團隊經多年研究，成功開發出比嗎啡作用更快、更強效且副作用低的化合物「鴉片受體／痛敏肽受體雙效促效劑」，深具開發成新型更優良鴉片類止痛藥的潛力。

新藥強效止痛且副作用輕

翁紹華表示，鴉片類止痛藥使用超過100年，最具代表性就是嗎啡，嗎啡藉由活化鴉片受體產生強效止痛效果，但也引發嚴重副作用，包括抑制呼吸功能導致病人死亡、抑制腸胃功能導致病人飽受便秘之苦、鎮靜作用讓病人昏睡，影響病患生活品質甚巨，此外，長期使用還可能成癮造成藥物濫用的社會問題。研究團隊多年來致力開發低副作用又強效新穎鴉片類止痛藥，解決目前鴉片類止痛藥普遍的副作用問題。

研究團隊從文獻中發現，同時活化鴉片受體及「痛敏肽受體」（英文：nociceptin receptor）可降低嗎啡副作用。翁紹華說，痛敏肽受體是一種非典型鴉片受體，會表達在腦部與獎酬機制有關的腦區，以及與壓力相關的腦區（杏仁核），活化痛敏肽受體不但不會降低鴉片類藥物的止痛效果，還能減輕諸如依賴性、腸胃功能抑制等副作用，開發可同時活化鴉片受體與痛敏肽受體的止痛藥成為國際趨勢。

經多年研究，翁紹華團隊成功發展出一系列具有強效止痛效果、且副作用較低的「鴉片受體／痛敏肽受體雙效促效劑」；葉修華團隊則建立穩定的活體內外活性檢測平台，篩選出有望在活體內展現止痛效果的化合物，活體內的檢測除檢測止痛效果，也包括各種副作用的檢測，包括腸胃功能抑制、耐受性、依賴性等。

可同時活化鴉片受體與痛敏肽受體的雙效促效劑，可在小鼠活體內產生快速且強效止痛，並且比起嗎啡，副作用更低。(圖片來源/ 國家衛生研究院生技與藥物研究所提供）

10分鐘內發揮藥效 比嗎啡快速

葉修華以國衛院完全自主研究的全新小分子鴉片類止痛藥先導化合物1M97為例，在使用劑量上，1M97一半劑量即具嗎啡的止痛效果；在止痛起始時間上，使用嗎啡約20分鐘後見效，1M97則在使用後10分鐘內即發揮藥效，對於處於劇痛中的病患，可快速緩解疼痛；副作用方面，1M97在便秘、呼吸抑制上都比嗎啡輕微。

國衛院開發的全新小分子鴉片類止痛藥先導化合物1M97，比嗎啡更強效且副作用低。(圖片來源 / 國家衛生研究院生技與藥物研究所提供）

他指出，研究團隊已研發超過15 個鴉片受體／痛敏肽受體雙效促效劑，在小鼠身上以針劑給藥，呈現比嗎啡快速強效的止痛效果，其中3個有相當良好的口服止痛效果，止痛時達3小時。而且這些化合物是完全新穎的化合物，具申請專利的潛力，至於開發新藥的進度，「最快能在1年內找到候選藥物，選出候選藥物後，最快能在2年內申請人體第一期臨床試驗。」

生技與藥物研究所所長張俊彥表示，腫瘤病患是嗎啡藥物大宗使用族群，他身為腫瘤科醫師，在醫院常見癌末病患因疼痛加劇，嗎啡的藥量必須一直往上加，但便祕是令病人非常不舒服且難以緩解副作用，藥量加大還有呼吸受到抑制而致死的風險。在醫療上，疼痛控制的需求一直存在，因此開發出可速效、強效止痛，但又有比嗎啡更低的副作用的藥物，是造福病患及家屬的好消息。

翁紹華與葉修華的研究成果今年獲得科技部未來科技獎肯定，研究論文並已發表於知名國際期刊《European Journal of Medicinal Chemistry》及《Neuropharmacology》。

(中時新聞網)