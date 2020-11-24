香港電影《逃獄兄弟》是久違了的獄監電影，再現香港動作電影的強力風格。電影由香港新生代導演麥浩邦執導，由香港實力派演員譚耀文、張繼聰、張建聲，還有香港竹野內豐之稱的栢天男共同演出。片中充滿港片監獄電影的暴力風格，打群架、浴室虐囚等動作場面不斷，再加上一同逃出生天的兄弟情義，再度讓觀眾想起往日香港電影的精彩。

香港動作電影題材豐富，成為港片風格最重作的一環，其中，1987年推出以由名導林嶺東執導，周潤發主演《監獄風雲》最讓人難忘，票房獲得成功，口碑也非常出色，在監獄中許多動作場面都被影迷視為經典畫面，讓《監獄風雲》成為監獄電影的濫觴，也曾引發一波跟拍風潮。到2020年久違了監獄電影終於又出現在香港，砸重金打造了監獄場景，《逃獄兄弟》更由《葉問》系列的編劇黃子桓編寫劇本，再加上香港新生代導演麥浩邦執導，為久違的港式監獄電影注入新血。

《逃獄兄弟》集合眾多香港硬底子實力派演員，包括曾獲得金馬獎最佳男配角肯定的譚耀文，香港最搶手的演員張繼聰及張建聲，再加上由模特兒轉型，有香港竹野內豐之稱的新人栢天男共同演出。他們在電影裡的一個封閉的監獄中，4個囚犯從一開始水火不容，不但出狠招虐待彼此，大打群架，讓動作場面也相當精彩，但為了共同要逃出監獄的目標，不得不放下過往成見，相互合作，漸漸展開了兄弟情誼，上演香港電影最擅長的兄弟情義戲碼。《逃獄兄弟》將於12月11日上映。

(中時 )