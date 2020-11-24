搶攻年菜市場50億元商機，六福旅遊集團今年共推出11款冷凍年菜商品，包含9道冷凍年菜單品、2組年菜套餐等，其中，特別推出冷凍年菜早鳥優惠，即日起至12月31日止，於「六福美饌」官網購買，只要任選3件單品或年菜套餐組合，即享有88折優惠，折扣後滿1,800元還能再免運費。

另外，若想吃到五星主廚親製的年菜，位於四鐵共構、交通便利取貨的台北六福萬怡酒店推出「金牛賀喜 外帶常溫年菜」，以道地粵式風味精心烹調，每組六人份只要7,999元，即日起至明年1月15日前預訂完成，可再享早鳥 88 折優惠。

過年聚餐若有功夫菜上桌顯得最氣派，但從備料到完成，動輒數小時，非常浪費時間，若能藉由冷凍年菜偷吃步，只要再加上幾道自製料理，就是人人稱讚的豐盛大餐。六福旅遊集團推出冷凍年菜單品中，以製程繁雜的「尊品佛跳牆」1,680元最為受歡迎，承襲傳統古早味配方，使用排骨酥、豬腳筋、桂竹筍、金鉤蝦、魚皮、豬肋上排等食材，精心熬煮12小時以上，湯頭溫醇不油膩，每一口都是頂級風味

考量到素食者常受限於食材，菜色選擇性偏少，今年推出「蔬食佛跳牆」799元，選用有菇界之王稱呼的猴頭菇入料，還有杏鮑菇、雪白菇和香菇等各種菇類，再搭配芋頭、栗子、紅蘿蔔、白木耳等多種健康蔬食，加入桂枝、川芎、當歸等中藥材熬煮，以慢火熬煮出絕佳滋味，養氣又補身，專為素食者設計的頂級佛跳牆。還有養生味美「松茸蟲草黑羽雞湯」 1,280元、爽辣過癮「水煮牛麻辣鍋」899元、酸麻泰味「椒汁燉肋排」699元、客棧經典「綜合港點」468元等，多款精緻年菜單品提供選擇。

想以最輕鬆的方式準備年菜的話，就要選擇懶人最愛的套餐組合。從多道冷凍年菜單品中，六福旅遊集團精選出「六福皇宮 豐融富貴年菜套餐」3,859元、「六福客棧 團圓饗宴年菜套餐」3,096元，內涵中式傳統工夫菜、主廚創意料理等豐富內容，只要簡單覆熱就能神還原飯店每味。

若想完全不用動手料理，必點粵亮廣式料理「金牛賀喜 外帶常溫年菜」，共有7道菜，6人享用只要7,999元，早鳥優惠再享88折。「清燉黑蒜花膠佛跳牆」，以港式上湯方式製作，燉煮黑蒜、黑魚皮、花膠等食材，為湯頭十分清爽的廣式佛跳牆；「果木秘料吊燒雞」為集合創意及經典之作，選用重達2公斤放山土雞，佐以主廚特別配置中式香料、各式辛香料等，口感香脆肉質嫩滑，傳統香蒜風味中，又帶著特製香氣；「荷香菜乾古法蒸石斑」則以花菜乾、榨菜、肉絲拌炒後勾芡，再完整覆蓋在石斑魚上，外層包裹荷葉後蒸煮，既可享受肉彈味甜的魚，還有淡淡的花菜乾及荷葉香；具有濃厚的古早味的「雙味鰻魚糯米糕」，美味香Q糯米飯鋪上蒲燒鰻魚及炸紅糟鰻魚，為過年必吃美饌。

(中時 )