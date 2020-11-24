人民幣兌美元在岸價24日收跌67點，盤中一度跌穿6.58，低見6.5858。

人民幣兌美元在岸價（CNY）收報6.5761，較上日下午4時30分收報6.5694，跌67點，跌幅0.1％；較晚上11時30分最後成交價6.585，走強89點。

離岸價（CNH）亦曾跌破6.58，低見6.5838，截至下午5時38分，離岸價報6.5715，在岸價報6.5759。

官方24日開出的中間價報6.5809，較上日6.5719，跌90點或0.14％。

交易員指出，新冠病毒疫苗進展和美國新一屆政府人事安排提振市場信心，美元指數反覆走弱，但仍未擺脫區間交投；臨近月末客盤購匯需求略升，短期人民幣料延續反覆走勢，等待更多訊息指引。

另有交易員認為，隨著拜登政府開始正式交接，市場將觀望新政府對華政策態度，預計將保持一定謹慎情緒，重點關注中美關係進展。不過，市場預期美國聯準會將延續寬鬆政策，美元仍有走弱空間，後續人民幣有望再拾升勢。

(工商 )